علیرضا خمسه به «استخر» سروش صحت دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، در ادامه معرفی بازیگران فیلم سینمایی «استخر»، جدیدترین ساخته سروش صحت به تهیهکنندگی محمد شایسته، علیرضا خمسه به عنوان بازیگر جدید این اثر معرفی شد.
پیش از این نام امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی و پانتهآ پناهیها به عنوان بازیگران فیلم رسانهای شده بود.
«استخر» اولین همکاری علیرضا خمسه با سروش صحت در مقام کارگردان محسوب میشود.
فیلمبرداری این فیلم سینمایی همچنان در در شمال ایران در حال انجام است.
«استخر» سومین اثر بلند سینمایی سروش صحت پس از «جهان با من برقص» و «صبحانه با زرافهها» محسوب میشود و جهانی مشابه به ۲ اثر قبلی این کارگردان دارد.
اسامی دیگران نقشآفرینان این فیلم پُربازیگر به زودی اعلام میشود.
این فیلم سینمایی محصول «شایستهفیلم» است.
