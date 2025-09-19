  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

علیرضا خمسه به «استخر» سروش صحت دعوت شد

علیرضا خمسه به «استخر» سروش صحت دعوت شد

علیرضا خمسه بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون به جمع بازیگران «استخر» سروش صحت پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، در ادامه معرفی بازیگران فیلم سینمایی «استخر»، جدیدترین ساخته سروش صحت به تهیه‌کنندگی محمد شایسته، علیرضا خمسه به عنوان بازیگر جدید این اثر معرفی شد.

پیش از این نام امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی و پانته‌آ پناهی‌ها به عنوان بازیگران فیلم رسانه‌ای شده بود.

«استخر» اولین همکاری علیرضا خمسه با سروش صحت در مقام کارگردان محسوب می‌شود.

فیلمبرداری این فیلم سینمایی همچنان در در شمال ایران در حال انجام است.

«استخر» سومین اثر بلند سینمایی سروش صحت پس از «جهان با من برقص» و «صبحانه با زرافه‌ها» محسوب می‌شود و جهانی مشابه به ۲ اثر قبلی این کارگردان دارد.

اسامی دیگران نقش‌آفرینان این فیلم پُربازیگر به زودی اعلام می‌شود.

این فیلم سینمایی محصول «شایسته‌فیلم» است.

کد خبر 6594481
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها