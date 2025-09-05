کاظم سیاحی به جمع بازیگران «استخر» پیوست؛ ادامه فیلمبرداری در شمال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، کاظم سیاحی جدیدترین بازیگری است که به تازه‌ترین ساخته سینمایی سروش صحت با نام «استخر» پیوسته است.

پیش از این امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری به عنوان بازیگران فیلم معرفی شده بودند.

این فیلم سینمایی که تهیه‌کنندگی آن را محمد شایسته برعهده دارد، به تازگی برای ادامه مراحل فیلمبرداری راهی شمال ایران شده‌است.

کاظم سیاحی پیش از این در سریال «لیسانسه‌ها»، فیلم سینمایی «جهان با من برقص» و سریال «مگه تموم عمر چندتا بهاره؟» با سروش صحت به عنوان بازیگر همکاری داشته است.

«استخر» سومین اثر بلند سینمایی سروش صحت پس از «جهان با من برقص» و «صبحانه با زرافه‌ها» محسوب می‌شود و جهانی مشابه به ۲ اثر قبلی این کارگردان دارد.

اسامی دیگران نقش‌آفرینان این فیلم پُربازیگر به زودی اعلام می‌شود.

این فیلم سینمایی محصول «شایسته‌فیلم» است.