مهران مدیری هم به «استخر» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پس از امین حیایی و سحر دولتشاهی، مهران مدیری به عنوان سومین بازیگر به تازه ساخته سینمایی سروش صحت با نام «استخر» پیوست.
این فیلم سینمایی که تهیهکنندگی آن را محمد شایسته برعهده دارد، مدتی است در تهران جلوی دوربین رفته و با اضافه شدن بازیگران جدید، ادامه مراحل فیلمبرداری خود را به زودی در شمال ایران طی خواهد کرد.
اولین همکاری سروش صحت و مهران مدیری به مجموعه «جنگ۷۷» به کارگردانی مهران مدیری باز میگردد که سروش صحت با این پروژه به دنیای هنر معرفی شد.
«استخر» سومین اثر بلند سینمایی سروش صحت پس از «جهان با من برقص» و «صبحانه با زرافهها» محسوب میشود و جهانی مشابه به ۲ اثر قبلی این کارگردان دارد.
اسامی دیگران نقشآفرینان این فیلم پُربازیگر به زودی اعلام میشود.
این فیلم سینمایی محصول «شایستهفیلم» است.
نظر شما