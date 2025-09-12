  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

پانته‌آ پناهی‌ها جلوی دوربین سروش صحت رفت

پانته‌آ پناهی‌ها به فیلم «استخر» سومین اثر بلند سینمایی سروش صحت پیوست. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، در ادامه معرفی بازیگران فیلم سینمایی «استخر»، جدیدترین ساخته سروش صحت به تهیه‌کنندگی محمد شایسته، پانته‌آ پناهی‌ها به عنوان پنجمین بازیگر این اثر معرفی شد.

پیش از این نام امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری و کاظم سیاحی به عنوان بازیگران فیلم رسانه‌ای شده بود.

«استخر» اولین همکاری پانته‌آ پناهی‌ها با سروش صحت در مقام کارگردان محسوب می‌شود.

فیلمبرداری این فیلم سینمایی هم‌اکنون در شمال ایران ادامه دارد.

«استخر» سومین اثر بلند سینمایی سروش صحت پس از «جهان با من برقص» و «صبحانه با زرافه‌ها» محسوب می‌شود و جهانی مشابه به دو اثر قبلی این کارگردان دارد.

اسامی دیگران نقش‌آفرینان این فیلم پُربازیگر به زودی اعلام می‌شود.

این فیلم سینمایی محصول «شایسته‌فیلم» است.

کد خبر 6586921
ندا زنگینه

