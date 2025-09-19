تحول دیجیتال در شهرداری تهران؛ از «تهران من» تا مدیریت شفاف

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جابری انصاری کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی گفت: علیرضا زاکانی با ایجاد تحول در ساختار دیجیتالی و فناوری حوزه امور شهری گامی مهم در هوشمندسازی مدیریت شهری تهران برداشته و الگویی برای شهرهای دیگر کشور در هوشمندسازی فعالیت‌های حوزه شهری ایجاد نمود که از جمله این اقدامات می‌توان به سامانه هوشمند «تهران من» برای ارائه خدمات یکپارچه به شهروندان با هدف تجمیع خدمات شهری در یک پلتفرم واحد و کاهش نیاز به مراجعات حضوری اشاره کرد.

جابری انصاری از عزم زاکانی شهردار تهران در تحقق شهر هوشمند گفت و اشاره کرد که اجرای سامانه‌های هوشمند شهرداری شهر تهران نمایشی از توجه به اراده مردم در اداره امور شهری و تلألو اهداف مردم سالاری دینی نظام مقدس جمهوری اسلامی است که شهردار تهران با حمایت‌های اعضای دلسوز شورای شهر تهران شخصاً پیگیر آن بوده است. هوشمند سازی خدمات شهری، ایجاد مرکز نوآوری و همکاری با استارتاپ ها به منظور استفاده از ایده‌ها و راهکارهای خلاقانه در حل مسائل شهری، شفاف سازی و ایجاد سامانه شفافیت و ایجاد امکان نظارت شهروندان بر عملکرد شهرداری، تسریع در فرآیند صدور مجوزها و جلوگیری از فساد احتمالی و تالی فاسدها از دیگر اقدامات هوشمند سازی در حل مسائل شهر تهران است که در این دوره مدیریتی شهرداری تهران رقم خورده است.

وی ادامه داد: اقدامات هوشمندسازی شهرداری تهران در این بازه زمانی به کمک رفع ناترازیهای حوزه انرژی آمده و تاثیر بسزایی در حل برخی آز آنها که می‌توانست شهر تهران را دچار آسیب‌های جدی بحران زا نماید شتافته است، از جمله تامین بیش از ۳۵ میلیون متر مکعب آب برای آبیاری فضای سبز تهران از فرایند بازچرخانی آب و استفاده از سیستم‌های آبیاری بارانی و قطره‌ای هوشمند در فضای سبز و برنامه ریزی ارتقای تدارک آب حاصل از فرآیند بازچرخانی و تصفیه آب تا ۹۵ میلیون مترمکعب که دستاورد بی نظیری در زمینه مدیریت شهری به شمار می‌رود.

این کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی در ادامه افزود: اولین اقدام زیربنایی و ساختاری شهردار تهران در زمینه هوشمند سازی، اصلاح ساختارسازمانی و ایجاد تشکیلات فن آوری شهری بود که متاسفانه در مقطعی مورد بی مهری واقع شده و انتقاداتی از آن بعمل آمد ولی با عزم راسخ ایشان به ثمر نشانده شد که اکنون دستاوردهای آن با خدمات رسانی سریع، رسیدگی به مسائل شهروندان در کوتاه‌ترین زمان، کاهش زمان صدور مجوز ساخت و ساز و گواهی‌های ساختمانی، اولویت بندی نیاز و کنترل هوشمند مصرف منابع حیاتی مانند آب و انرژی، کاهش ترددهای شهری و کاهش مصرف سوخت، نیازسنجی و مکان‌یابی استقرار بهینه فعالیت در مکان‌های شهری، شفاف سازی اقدامات و عملکرد در حوزه مالی و اجرایی، پایه گذاری شهرداری شیشه‌ای با اشتراک گزاری اطلاعات با مردم به راحتی قابل مشاهده است.

جابری انصاری تأکید کرد: شهردار تهران فارغ از توجه به مدت زمان ریاست بر کرسی شهرداری تهران با اقدامی جهادی و برنامه محور به تدوین سند جامع حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت تا نظارت و پاسخگویی به مردم که از مطالبات مقام معظم رهبری است را جامه عمل بپوشاند.

وی گفت: دکترین عملی آقای زاکانی برای پایه گذاری مدیریت نوین شهری و الگوسازی برای شهرهای آینده در کشور می‌تواند از دستاوردهای عملی این دوره از شورای شهر تهران در انتخاب شهردار انقلابی و کارآمد در ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان محسوب گردد.