به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین علیمحمد گُلوردی، امامجمعه تفت در خطبههای نمازجمعه امروز بیان کرد: پس از حمله رژیم صهیونیستی با چراغسبز آمریکا به قطر؛ زنگ خطر برای کشورهای اسلامی به صدا درآمد که این کشورها جمع شدند و تنها این حمله را محکوم کنند؛ محکومکردن تنها فایدهای ندارد، این کشورها میتوانستند تصمیم بگیرند و تمام روابطشان را با رژیم صهیونیستی قطع کنند
حجت الاسلام گُلوردی افزود: کشورهای اسلامی باید در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا ناتوی اسلامی تشکیل دهند تا درصورتیکه دشمن مرتکب خطا شد، پاسخ دندانشکن به او بدهند یا فقط کافی است کشورهای منطقه یک هفته فروش نفت خود به امریکا را قطع کنند و این کشور را با مشکل مواجه کنند.
وی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: متأسفانه وضعیت بومگردی ها و مراکز تفریحی در تفت ناراحتکننده است؛ بدحجابی، بی حجابی و برخی مسائل دیگر وجود دارد که مشخص نیست چرا جلوی این مسائل گرفته نمیشود.
امام جمعه تفت خاطرنشان کرد: از مسؤولان گلایه مندیم، چرا شهرداری تفت جلوی سد معبرها را نمیگیرد تا هم قانون سد معبر را اجرا کند و هم جلو فساد را بگیرد؟ چرا اماکن نیروی انتظامی با این گونه مسائل برخورد نمیکند؟ من از قاطعیت دادستان تفت تشکر میکنم ولی میخواهم قاطعیت بیشتری در برخورد بد این مفاسد داشته باشند.
حجت الاسلام گُلوردی در پایان گفت: در آستانه هفته دفاع مقدس قرار داریم، کشور ما پس از انقلاب دو مرتبه مورد حمله واقع شده است یکی هشت سال جنگ تحمیلی و دیگری دفاع مقدس ۱۲ روزه که این دو جنگ شباهتهایی دارند؛ اینکه ریشه هر دو آمریکا بود، اینکه کشور ما تنها در برابر کشورهای مختلف از خود با اقتدار دفاع کرد و اینکه در هردو جنگ، کشور ما با محوریت مردم و توان داخلی پیروز شد و دشمن به اهدافش نرسید.
