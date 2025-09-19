به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا قلندر شریف اظهار کرد: ۳۵ دستگاه اتوبوس جدید در راه مشهد بوده که سبب تقویت ناوگان اتوبوسرانی میشود، این گام مهم در جهت تقویت ناوگان اتوبوسرانی، نه تنها به افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران کمک شایانی میکند، بلکه با کاهش سرفاصله زمانی حرکت اتوبوسها در خطوط مختلف، تجربه سفری راحتتر و سریعتر را برای همگان به ارمغان خواهد آورد.
شهردار مشهد بیان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع در ایام پرتردد آغاز سال تحصیلی، امیدواریم که این اتوبوسهای جدید نقش مؤثری در تسهیل عبور و مرور دانشجویان، دانشآموزان و مردم عزیز ایفا کند.
وی افزود: به منظور تحویل و نظارت بر کیفیت این اتوبوسها، تیمی متخصص متشکل از کارکنان مجرب سازمان اتوبوسرانی به کارخانههای تولیدکننده اعزام شدهاند و انتظار میرود این ناوگان مدرن و کارآمد طی چند روز آینده به مشهد مقدس رسیده و پس از انجام مراحل اداری و فنی لازم، در خدمت مردم شریف قرارگیرد.
