به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در دومین نشست معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور، آیین رونمایی از ۱۰ عنوان کتاب منتشر شده توسط مرکز مطالعات راهبردی شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد.

در این آیین سیدمحمد مجابی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سرپرست مرکز مطالعات راهبردی شهری و روستایی، ضمن معرفی تازه‌ترین آثار منتشرشده این مرکز با تأکید بر وضعیت بحرانی منابع آبی کشور هشدار داد: تقریباً در تمام استان‌های کشور تنش آبی وجود دارد و روند فعلی نشان می‌دهد این تنش رو به وخامت است.

وی افزود: از میان بحران‌های مختلفی که کشور با آن مواجه است، بحران آب و خشکسالی مهم‌ترین و نخستین تهدید به شمار می‌رود. خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، کاهش منابع آبی تجدیدپذیر و فرونشست زمین که در برخی دشت‌ها به ۲۵ سانتی‌متر رسیده، زنگ خطری جدی و نیازمند اقدام فوری است.

مجابی با اشاره به مصرف ۸۵ درصد آب کشور در بخش کشاورزی، خواستار همکاری معاونان عمرانی استانداری‌ها با سایر دستگاه‌های مسئول و شورای عالی آب برای کاهش شدت بحران شد.

سرپرست مرکز مطالعات راهبردی شهری و روستایی در ادامه در خصوص مرکز مطالعات راهبردی شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: این مرکز با قدمتی که دارد پیش از تشکیل سازمان و به‌عنوان زیرمجموعه معاون عمرانی وزارت کشور تشکیل شده و در ۴ حوزه مساله‌یابی، فرهنگی اجتماعی، برگزاری جشنواره و مسائل پژوهش فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه مرکز مطالعات امسال هم با برگزاری کلاس‌های آموزشی حقیقی و مجازی مباحث آموزشی را دنبال کرده است، اظهار کرد: در بخش انتشارات ۱۵ عنوان کتاب آماده رونمایی است که در آیین رونمایی امروز ۱۰ عنوان کتاب رونمایی می‌شود.

مجابی با بیان اینکه این کتاب‌ها شامل ۶ جلد کتاب با موضوع شهری و ۴ جلد کتاب با موضوع روستایی است، بر نقش این آثار در ارتقای دانش مدیران شهری و روستایی و بهبود مدیریت منابع در استان‌ها تأکید کرد.

سرپرست مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: نخستین کتاب مبانی و راهنمای تهیه برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری تالیف موسی پژوهان است که به مدیران کمک می‌کند تا با رویکردی علمی و مسئله محور و از لایه‌های پایین اجتماعی و مردم به سمت بالاتر یعنی محله و ناحیه و منطقه و شهر حرکت کنند و برنامه‌ای استراتژیک برای شهر و شهرداری تدوین نمایند.

وی اظهار کرد: کتاب دوم اقتصاد و سرمایه‌گذاری شهری تالیف داود ندیم است و با هدف تغییر رویکرد مدیران از مدیر هزینه محور به مدیر درآمد محور تدوین شده و روش‌های نوین سرمایه‌گذاری و جذاب منابع مالی را برای شهرداری‌ها تشریح می‌کند.

به گفته مجابی، سومین کتاب شناخت و حل مسائل مزاحمت اصناف و مشاغل شهری تالیف هاشم نوروزی‌فرد و رمضانعلی فتاح است که در این کتاب به صورت روشن و علمی در خصوص نحوه مواجهه و مدیریت شهرداری‌ها با اصناف و مشاغلی که برای شهروندان به لحاظ آلودگی صوتی و یا زیست محیطی مزاحمت دارند حل مسئله می‌کند. موضوعی که در روزهای اخیر به دلیل ناآگاهی و کم اطلاعی خسارت اجتماعی سنگینی در شهرهای کشور به بار آورد.

وی با بیان اینکه در این کتاب‌ها مسائل روز و با اهمیت شهری و روستایی مطرح می‌شود، به معرفی چهارمین کتاب شهر هوشمند تالیف وحید حیدریان پرداخت که به چیستی شهر هوشمند و چگونگی رسیدن به آن می‌پردازد و نحوه هوشمندسازی شهر و فناوری‌های نوین این حوزه را برای مدیران شهری توضیح می‌دهد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: پنجمین کتاب نما، منظر و معماری شهری به نویسندگی محمدرضا مهربانی گلزار و شقایق شفیعی، اهمیت زیبایی شناسی و هویت بصری و نحوه ایجاد تعلق مکانی و تاثیر روانشاناسانه آن بر شهروندان را با ذکر مثالهای کاربردی و گوناگون از شهرهای موفق سراسر دنیا و ایران شرح می‌دهد.

مجابی در ادامه بیان کرد: ششمین کتاب بازآفرینی شهری، از نظر تا عمل تالیف مهدی برزویی به بررسی نقش پررنگ شهرداری‌ها در بازآفرینی و کارآمدسازی بافت‌های فرسوده شهری و احیای بافت‌های تاریخی و جلوگیری از حاشیه نشینی و مدیریت آن می‌پردازد و راهکارهای اجرایی آن را تشریح می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ضمن معرفی کتاب تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه‌های روستایی گفت: هفتمین کتاب تالیف احمدرضا حق پناه است که با استفاده از آخرین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها، نحوه جذب سرمایه گذار در پروژه‌های روستایی و انواع روش‌های سرمایه گذاری را برای دهیاران، شوراها و مدیران روستایی توضیح می‌دهد. کتاب حکمرانی و مدیریت روستایی نوشته علیرضا دربان آستانه هشتمین کتابی بود که در حوزه مسائل روستایی نوشته شده و نهمین کتاب اصول و مبانی مدیریت پسماندهای جامد روستایی نوشته مهیار صفا: به طور خاص برای مدیران و دهیاران روستا تالیف و تدوین شده و روش‌های تعامل با مردم و مدیریت امور روستا را تشریح می‌کند و اصول بهداشتی و صحیح جمع آوری و حمل و دفن پسماندهای جامد را که یکی از چالش‌های جدی است آموزش می‌دهد و از مهمترین منابع این طرح است.

مجابی در معرفی آخرین و دهمین کتاب رونمایی شده در این مراسم گفت: کتاب مدیریت مالی روستایی تالیف عادل سلیمانی به صورت بسیار کاربردی و عملی، اصول مدیریت مالی مورد نیاز دهیاران را شرح می‌دهد.

وی در پایان گفت: مجموعه این کتاب‌ها پاسخی عملی به یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی مدیران شهری و روستایی است که حاصل تلاش اساتید دانشگاهی و کارشناسان و خبرگانی است که با تجربه مسائل واقعی و روش‌های علمی و با بهربرداری از آخرین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها این کتاب‌ها را تدوین کرده‌اند.