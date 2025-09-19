به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد زیر ۱۹ سال با حضور ۴۰ ورزشکار از استانهای مختلف و به میزبانی هیئت بولینگ و بیلیارد استان فارس برگزار شد.
نفرات برتر شرکت کننده در این رقابت ها به این شرح معرفی شدند:
* قهرمان: محمد رسول بوسویط از استان خوزستان
* نایبقهرمان: متین نقدی از استان اصفهان
* سومی مشترک: آروین چاپک و امیرمحمد کشاورزی از استان فارس
سرداوری این رقابتها بر عهده صمد فرشاد بود و داوری مسابقات را آرش شمس و مسعود آلخورشید بر عهده داشتند. همچنین مسئولیت برگزاری مسابقات را مصطفی صفائیان عهدهدار بود و رضا فخرایی بهعنوان عضو اجرایی در برگزاری این دوره همکاری داشت.
