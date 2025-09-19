  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶

پایان مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد زیر ۱۹ سال با معرفی برترین‌ها

پایان مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد زیر ۱۹ سال با معرفی برترین‌ها

مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد زیر ۱۹ سال با معرفی نماینده خوزستان به عنوان قهرمان و دیگر نفرات برتر شرکت‌کننده به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد زیر ۱۹ سال با حضور ۴۰ ورزشکار از استان‌های مختلف و به میزبانی هیئت بولینگ و بیلیارد استان فارس برگزار شد.

نفرات برتر شرکت کننده در این رقابت ها به این شرح معرفی شدند:

* قهرمان: محمد رسول بوسویط از استان خوزستان
* نایب‌قهرمان: متین نقدی از استان اصفهان
* سومی مشترک: آروین چاپک و امیرمحمد کشاورزی از استان فارس

سرداوری این رقابت‌ها بر عهده صمد فرشاد بود و داوری مسابقات را آرش شمس و مسعود آل‌خورشید بر عهده داشتند. همچنین مسئولیت برگزاری مسابقات را مصطفی صفائیان عهده‌دار بود و رضا فخرایی به‌عنوان عضو اجرایی در برگزاری این دوره همکاری داشت.

