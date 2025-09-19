  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

پایان رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد بانوان با معرفی نفرات برتر

پایان رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد بانوان با معرفی نفرات برتر

مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد بانوان با قهرمانی نماینده تهران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سی‌ و هشتمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد بانوان با حضور ۳۲ ورزشکار برتر کشور در شیراز برگزار شد. در دیدار نهایی این رقابت ها، اکرم محمدی موفق شد نماینده استان فارس را با نتیجه ۶ بر ۲ شکست دهد و به عنوان قهرمانی این مسابقات دست پیدا کند.

بدین ترتیب در پایان این رقابت های سه روزه، اکرم محمدی از استان تهران اول شد و زهرا زرین حقیقی از استان فارس هم دوم شد. همچنین صبا موسوی و فاطیما همایون از استان فارس در رده سوم مشترک ایستادند.

مسئول برگزاری و سرداوری این مسابقات بر عهده انوشه طاهری بود و الناز اکبری، مائده غلامیان، نعیمه قدردانی و سارا فیروزی وظیفه قضاوت رقابت‌ها را بر عهده داشتند.

کد خبر 6594681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها