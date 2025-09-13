به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره رقابت‌های رنکینگ کشوری در شرایطی از امروز (شنبه ۲۲ شهریور) در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد که قرار است برترین های این مسابقات به اردوی تیم ملی دعوت شوند.

۱۲۸ ورزشکار در این دوره مسابقات که تا ۲۸ شهریور ادامه دارد، حضور دارند.

مسئول برگزاری مسابقات ابراهیم رجایی است. کادر اجرایی رضا بادبان و سرداوری این دوره از رقابت‌ها بر عهده حسین بیابانی‌مقدم است.

همچنین حسن اسماعیل زاده، معین نژادی، علی قهرمانی، کیا شهابی، احسان دهقان، هادی هدایتی، علی سپهر، محسن بنیادی، شبنم شفیعی نسب، پریسا حیدری، آیسان آقاساقلو و زهرا نیاسری تیم داوری مسابقات را تشکیل می دهند.