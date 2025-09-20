به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رقابت‌های رنکینگ کشوری «هی بال» مردان با حضور ۱۲۵ ورزشکار از ۲۴ استان کشور از امروز به میزبانی هیئت بولینگ و بیلیارد استان تهران آغاز شد و به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت.

مسئول برگزاری این مسابقات عماد شقاقی است و مرجان بهزادی فرد هم عضو کادر اجرایی است. همچنین سرداوری رقابت‌ها را منصور مقدم رئیس کمیته داوران بر عهده دارد.

تیم داوری مسابقات رنکینگ کشوری «هی بال» مردان متشکل از علی قهرمانی، امیرعباس خدادادی، بهزاد فرجی، آرین آرمانی‌مرام، محمد شاهری، فاطمه خالقی، نسرین الهی‌خواه و آیسان آقاساقلو است.