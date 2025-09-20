  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

حضور ۱۲۵ ورزشکار در رنکینگ کشوری «هی‌بال» مردان

حضور ۱۲۵ ورزشکار در رنکینگ کشوری «هی‌بال» مردان

نخستین دوره رقابت‌های رنکینگ کشوری «هی بال» مردان با حضور ۱۲۵ ورزشکار و به میزبانی هیئت بولینگ و بیلیارد استان تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رقابت‌های رنکینگ کشوری «هی بال» مردان با حضور ۱۲۵ ورزشکار از ۲۴ استان کشور از امروز به میزبانی هیئت بولینگ و بیلیارد استان تهران آغاز شد و به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت.

مسئول برگزاری این مسابقات عماد شقاقی است و مرجان بهزادی فرد هم عضو کادر اجرایی است. همچنین سرداوری رقابت‌ها را منصور مقدم رئیس کمیته داوران بر عهده دارد.

تیم داوری مسابقات رنکینگ کشوری «هی بال» مردان متشکل از علی قهرمانی، امیرعباس خدادادی، بهزاد فرجی، آرین آرمانی‌مرام، محمد شاهری، فاطمه خالقی، نسرین الهی‌خواه و آیسان آقاساقلو است.

کد خبر 6595422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      سال تا سال یکدونه اعزام و حتی مسابقه داخلی برای بولینگ نداره. چرا بولینگ باید با این ادغام غلط و مدیریت ضعیف فدای بیلیارد بشه؟

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها