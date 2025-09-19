به گزارش خبرنگار مهر، سی‌ و یکمین دوره رقابت‌های رنکینگ کشوری اسنوکر بانوان که از دوشنبه با حضور ۲۱ ورزشکار به میزبانی هیئت بولیگ و بیلیارد استان فارس آغاز شد، امروز (جمعه ۲۸ شهریور) به پایان رسید.

در پایان این دوره رقابت ها اکرم محمدی از استان تهران در رده نخست ایستاد. رده دوم به صبا موسوی از استان فارس اختصاص یافت و ملیکا نجفی از استان قزوین و ستایش امیر عظیمی از استان تهران هم به طور مشترک سوم شدند.

مسئول برگزاری و سرداوری این رقابت‌ها بر عهده انوشه طاهری بود. همچنین الناز اکبری، مائده غلامیان، نعیمه قدردانی و سارا فیروزی ترکیب تیم داوری را تشکیل دادند.