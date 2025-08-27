یک انتصاب در فدراسیون بولینگ و بیلیارد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد، محمد امیرعظیمی به عنوان سرپرست سازمان لیگ منصوب شد.



در متن این حکم آمده است:

جناب آقای محمد امیرعظیمی

با عنایت به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و به پیشنهاد دبیر فدراسیون، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست سازمان لیگ منصوب می گردید.

امید است با تلاش های مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این سازمان شاهد ارتقاء بیش از پیش فدراسیون باشیم. موفقیت و بهروزی روز افزونتان را در انجام امور محوله از خداوند منان مسئلت دارم.