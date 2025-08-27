  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

یک انتصاب در فدراسیون بولینگ و بیلیارد

یک انتصاب در فدراسیون بولینگ و بیلیارد

رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد طی حکمی سرپرست سازمان لیگ این فدراسیون را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد، محمد امیرعظیمی به عنوان سرپرست سازمان لیگ منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای محمد امیرعظیمی

با عنایت به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و به پیشنهاد دبیر فدراسیون، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست سازمان لیگ منصوب می گردید.

امید است با تلاش های مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این سازمان شاهد ارتقاء بیش از پیش فدراسیون باشیم. موفقیت و بهروزی روز افزونتان را در انجام امور محوله از خداوند منان مسئلت دارم.

کد خبر 6572477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها