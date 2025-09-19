  1. استانها
حضور مقتدرانه پلیس در خدمت به مردم قابل تقدیر است 

مشهد- امام جمعه شهرستان گناباد گفت: نقش مقتدرانه پلیس در خدمت‌رسانی به مردم، حفظ امنیت و مقابله با جرایم شایسته قدردانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب شامگاه جمعه در دیدار با جمعی فرماندهان و کارکنان انتظامی گناباد اظهار کرد: از حضور مقتدرانه پلیس برای خدمت به مردم، برقراری امنیت و پاسداشت ارزش‌های اسلامی در کنار رفع دغدغه‌های مردم در زمینه کشف مواد مخدر، کاهش سرقت‌ها و تصادفات شهری و مقابله جدی با جرایم تشکر می‌کنیم و این حضور مقتدرانه قابل تقدیر است.

امام جمعه گناباد افزود: همچنین سرهنگ رجبی، فرمانده انتظامی شهرستان گناباد و همرزمانش با همدلی و اهتمام جدی به پشتوانه سرمایه‌های اجتماعی در صحنه حضور دارند و امروز امنیت مطلوب و قابل قبولی در شهرستان گناباد شاهد هستیم.

وی افزود: مردم فهیم و قانون مدار گناباد قدرشناس پلیس هستند، اگرچه همگامی با خادمان امنیت یک وظیفه و تکلیف برای همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمت رسان است.

