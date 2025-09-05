  1. استانها
وحدت ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به اوج رسید

مشهد - امام جمعه گناباد گفت: بر خلاف تصور دشمنان، وحدت و همدلی بین مردم و گروه‌های مختلف برای دفاع از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه به اوج خود رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان گناباد اظهار کرد: حفظ وحدت و انسجام بین بخش‌های مختلف از نیازهای مهم جامعه است و باید از طرح هر گونه مساله اختلاف برانگیز خودداری شود.

امام جمعه گناباد ادامه داد: بر خلاف تصور دشمنان، وحدت و همدلی بین مردم و گروه‌های مختلف برای دفاع از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی به اوج خود رسید و حفظ این وحدت ضروری است.

وی تاکید کرد: دشمنان تلاش می‌کنند با جنگ روانی و دامن زدن به اختلاف‌ها و ایجاد تفرقه و بزرگ نمایی مشکلات به اهداف خصمانه خود برسند لذا باید با افزایش بصیرت آن‌ها را در دستیابی به اهدافشان ناکام گذاشت.

صادقی نسب تاکید کرد: رونق تولید و سرمایه گذاری نیازمند حمایت بیشتر مسؤولان است.

امام جمعه گناباد با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه بیشتر مسؤولان برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاران، افزود: مسؤولان باید با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، بستر رونق تولید را در این شهرستان هموار کنند.

