وحدت ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به اوج رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان گناباد اظهار کرد: حفظ وحدت و انسجام بین بخش‌های مختلف از نیازهای مهم جامعه است و باید از طرح هر گونه مساله اختلاف برانگیز خودداری شود.

امام جمعه گناباد ادامه داد: بر خلاف تصور دشمنان، وحدت و همدلی بین مردم و گروه‌های مختلف برای دفاع از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی به اوج خود رسید و حفظ این وحدت ضروری است.

وی تاکید کرد: دشمنان تلاش می‌کنند با جنگ روانی و دامن زدن به اختلاف‌ها و ایجاد تفرقه و بزرگ نمایی مشکلات به اهداف خصمانه خود برسند لذا باید با افزایش بصیرت آن‌ها را در دستیابی به اهدافشان ناکام گذاشت.

صادقی نسب تاکید کرد: رونق تولید و سرمایه گذاری نیازمند حمایت بیشتر مسؤولان است.

امام جمعه گناباد با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه بیشتر مسؤولان برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاران، افزود: مسؤولان باید با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، بستر رونق تولید را در این شهرستان هموار کنند.