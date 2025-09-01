خبرگزاری مهر، گروه استانها- عاطفه وفاییان: آغاز امامت مهدوی؛ عهدی که تاریخ را به آینده پیوند میزند» یادآور لحظهای است که رشته پیوسته ولایت، از غدیر تا غیبت و از دیروز تا فردا امتداد یافت. این روز نه فقط یک روز تاریخی، که میثاقی زنده میان مؤمنان و ولیّ خداست؛ روزی که امت اسلام، عهد همیشگی خود را با امام غایب تجدید میکند تا در مسیر عدالت موعود گام بردارند. این مناسبت، پلی است بین میراث انبیا و وعده تحققیافته آینده، فرصتی برای بازخوانی وظایف منتظران و بازآفرینی جامعهای که در افق آن، خورشید ظهور خواهد درخشید.
آغاز امامت مهدوی شروع دورهای تازه در تاریخ بشر است، روزی که امامت حضرت ولیعصر (عج) به عنوان وارث همه پیامبران و اوصیای الهی آغاز شد و زمین پذیرای آخرین حجت خدا گردید. در روایات، این مناسبت «دومین غدیر امت اسلامی» خوانده شده است؛ تعبیری که نشان میدهد این روز، همچون غدیر خم، عهدی تازه برای استمرار ولایت الهی محسوب میشود.
آغاز امامت حضرت مهدی (عج)، نه صرفاً یادبود یک رویداد تاریخی، بلکه حقیقتی جاری در جان هستی است. این روز فرصتی است برای بازخوانی نسبت قلبی و معرفتی خود با امام زمان، تعمیق شناخت نسبت به جایگاه ایشان و یادآوری تکالیفی که در عصر غیبت بر دوش منتظران نهاده شده است.
این عظمت، با تدابیری که امام حسن عسکری (ع) در سختترین شرایط برای حفظ جان و معرفی فرزند خود اتخاذ کردند، معنا و عمق بیشتری مییابد؛ تدابیری که بذر نهضت جهانی مهدوی را در دل تاریخ کاشت و مسیر استمرار ولایت را تا ظهور نهایی هموار ساخت. از پنهانسازی ولادت تا آموزش اصحاب خاص و توصیه به دعاهای ویژه، همه این اقدامات چراغ راه امروز ماست.
امروز، در سایه آموزههای معصومان (ع)، بویژه درسهای امام رضا (ع) و امام حسن عسکری (ع)، منتظر واقعی کسی است که هم بصیرت برای تشخیص حق از باطل داشته باشد و هم استقامت برای ماندن بر پیمان ولایت. این دو رکن اساسی، مرز میان پایداری در بیعت و لغزش در فتنههای آخرالزمان است.
فراتر از این آموزهها، نهم ربیعالاول یک مأموریت تمدنی نیز پیش روی ما میگذارد: بسیج جهانی برای جهاد تبیین. معرفی زیباییها و عدالت بینظیر عصر ظهور، ترسیم الگوی کامل «سبک زندگی عفیفانه» و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی، رسالتی است که امروز باید با جدیت دنبال شود تا مشتاقان حقیقت در سراسر جهان با آگاهی و امید به استقبال آن روز بزرگ بیایند.
عید آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)، دومین غدیر امت اسلامی است
حجتالاسلام حسین مصلایی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد مقدس، با تبریک آغاز امامت رسیدن امام مهدی بر همه هستی، این مناسبت را فرصتی بیبدیل برای تعمیق معرفت نسبت به مقام و منزلت امام زمان (عج) دانست و بر ضرورت برگزاری مراسم ویژه در ایران و جهان اسلام تأکید کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد مقدس با اشاره به نهم ربیعالاول و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) گفت: این روز عظیم، که در روایات به عنوان دومین عید غدیر از آن یاد شده است، شایسته تکریم و بزرگداشت ویژه در همه کشورهای اسلامی، بهویژه ایران که به عنوان خانه شیعه شناخته میشود، است.
وی افزود: عاشقان مهدوی و منتظران منجی بشریت باید در این روز بزرگ، اضطرار به وجود حجت خدا را بیشتر درک کرده و با برگزاری آئینهای باشکوه، پاسداشت این نعمت الهی را بهجا آورند. در این ایام، لازم است با اعمال و دستوراتی که در روایات برای این مناسبت توصیه شده، آشنا شویم و سیره معصومان (ع) را در شادیها الگو قرار دهیم تا عامل به آن باشیم.
مصلایی با اشاره به اهمیت بُعد معرفتی این روز تصریح کرد: روز آغاز امامت حضرت بقیةالله الاعظم (عج) فرصتی برای تجدید عهد و میثاق با آن حضرت است؛ عهدی که مضامین آن در دعاهایی همچون دعای عهد به روشنی بیان شده است. بازخوانی این عهد، شناخت وظایف فردی و اجتماعی در عصر غیبت و عمل به آنها، مهمترین گام برای زمینهسازی ظهور است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد مقدس ابراز امیدواری کرد که با عمل به وظایف منتظران، شاهد فراهم شدن مقدمات ظهور حضرت ولیعصر (عج) باشیم.
اقدامات مهدوی امام حسن عسکری (ع) و ضرورت بصیرت و استقامت در فرهنگ رضوی
حجتالاسلام حسین مهدویپارسا، کارشناس دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان ابعاد مهدوی سیره امام حسن عسکری (ع) نیز اظهار کرد: آن حضرت در روزگار فشار شدید عباسیان با تدابیری چون پنهانسازی ولادت حضرت مهدی (عج)، معرفی حسابشده آن امام، دعاهای ویژه و آمادهسازی یاران، مسیر استمرار امامت را هموار ساخت. وی افزود: تعالیم رضوی بر لزوم بصیرت و ثبات قدم برای ماندن در بیعت امام عصر (عج) تأکید دارد.
کارشناس دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در تشریح مهمترین اقدامات مهدوی امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: تولد حضرت مهدی (عج) بهگونهای پنهان نگاه داشته شد که حتی حضرت نرجس (س) و حضرت حکیمه بنت امام جواد (ع) تا شب ولادت آگاه نشدند؛ تدبیری مشابه ماجرای ولادت حضرت موسی (ع) برای حفظ جان ایشان. به گفته وی، در این دوران، حکومت عباسی بارها بدون اطلاع قبلی خانه امام را تفتیش میکرد، اما امام با دقت و تدبیر ویژه امنیت جان فرزندش را تا هنگام شهادت خود حفظ کرد.
وی افزود: امام عسکری (ع) شیعیان خاص را به شکل محدود و حسابشده از این ولادت مطلع ساختند. احمد بن اسحاق، از بزرگان شیعه، نقل میکند که امام، فرزند سهسالهای را که چهرهاش چون ماه میدرخشید، بر دوش گرفت و به او نشان داد. همچنین محمد بن عثمان، دومین نایب خاص، از نمایش فرزند به جمعی از چهل شیعه خبر داده است.
مهدویپارسا به انجام مکرر سنت «عقیقه» از سوی امام حسن عسکری (ع) اشاره کرد که هم پاسداشت سنت اسلامی بود و هم پیامی آشکار به خواص شیعه مبنی بر بقای نسل ایشان. همچنین امام، برای آمادهسازی اصحاب جهت پذیرش ولایت، در مواردی پاسخ به پرسشها را به حضرت مهدی (عج) واگذار کرد.
کارشناس دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: دعاهای امام حسن عسکری (ع) برای حفظ جان فرزند و تحقق عدالت در سراسر جهان، و سفارش به سه دعای «اللهم عرفنی نفسک»، «اللهم کن لولیک الحجة…» و «اللهم عجل لولیک الفرج» بر اساس دستور امام صادق (ع) هر صبح و شام بخشی از این اقدامات مهدوی بوده است.
وی در ادامه به توقیع شریف حضرت مهدی (عج) اشاره کرد که میفرمایند: «إنا غیر مهملین لمراعاتکم و لا ناسیین لذکرکم» تا شیعیان بدانند همواره مورد توجه و پشتیبانی امامشان هستند.
مهدوی پارسال افزود: شرط باقیماندن در بیعت امام زمان (عج)، استقامت و صبر است. امام رضا (ع) میفرمایند: «بر شما باد به صبر؛ همانا فرج پس از نومیدی خواهد آمد» و این همان وعده قطعی الهی است که در قرآن میخوانیم: «ثُمَّ نُنَجِّی رُسُلَنَا وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ کَذَالِکَ حَقًّا عَلَیْنَا نُنجِی الْمُؤْمِنِینَ» (یونس/۱۰۳).
کارشناس دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه «فرج» در فرهنگ رضوی، دو عنصر «بصیرت» و «ثبات قدم» را ضروری دانست و گفت: بصیرت موجب میشود دوست و دشمن حتی در فتنههای نزدیک به ظهور شناسایی شوند و ثبات قدم تضمینگر ایستادگی در مسیر ولایت است. امام رضا (ع) هشدار دادهاند که برخی مدعیان مودت اهلبیت (ع) با دوستی دشمنان و دشمنی دوستان، فتنهای بدتر از دجال برپا میکنند و حق و باطل را در هم میآمیزند.
وی افزود: بر اساس فرمایش امام رضا (ع)، در دوران غیبت ممکن است شیعیان همچون گوسفندان بیشبان سرگردان شوند، اما کسانی که بر دین خود پایدار بمانند و قلبشان از طول غیبت قساوت نیابد، در قیامت با امام همدرجه خواهند بود.
مهدویپارسا تصریح کرد: در روزگار غیبت، هر منتظر باید خود را به بصیرت و استقامت مجهز کند تا در رکاب امام عصر (عج) بماند و نصرت مهدوی را محقق سازد.
آغاز امامت حضرت مهدی (عج)؛ جرقهای برای بسیج جهانی جهاد تبیین
حجتالاسلام عبدالحمید صادقی، نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده، نهم ربیعالاول را نهتنها یادآور آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)، بلکه فرصتی تمدنی برای بیدارسازی افکار عمومی جهان دانست و تصریح کرد: وظیفه امروز فعالان فرهنگی و عفاف و حجاب، ترسیم زیباییها و شیرینیهای عصر ظهور برای مردم جهان و آمادهکردن آنان برای استقبال مشتاقانه از آن دوران است.
نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده بیان کرد: آغاز امامت حضرت مهدی (عج) روزی فراتر از یک تاریخ معنوی است؛ این روز، نقشه راه و الهامبخش حرکت همه دغدغهمندان عرصه فرهنگ در سراسر جهان است. نقطه عزیمت بهسوی برپایی جامعهای که در آن عدالت، معنویت و اخلاق حقیقی در اوج خود جریان خواهد یافت، همین امروز است.
وی تأکید کرد: انتظار فرج به معنای سکوت و نشستن نیست، بلکه به معنای قیام، تلاش و زمینهسازی برای ظهور است. باید امروز مختصات روشن و زیبای عصر ظهور را برای مردم بیان کرد تا شوق و امید، جای غفلت و بیتفاوتی را بگیرد.
صادقی با یادآوری تجربه تلخ شصت ساله انقلاب جنسی غرب گفت: جهان در بسیاری از نقاط خود، لجنزار برهنگی، بیبندوباری و آشفتگی جنسی را لمس کرده و طعم تلخ و آسیبزای آن را چشیده است؛ آسیبی که زنان، مردان، خانوادهها و حتی کودکان را دچار بحران کرده است. این همان فرهنگ بیمار و فرسودهای است که امروز برای بسیاری از ملتها به پایان خط رسیده و آنها مشتاق پیدا کردن نسخه نجاتبخش هستند.
نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده افزود: فعالان فرهنگی، بهویژه در حوزه عفاف و حجاب، باید این نسخه جایگزین را به مردم جهان معرفی کنند؛ نسخهای که نه طرحی آزمایشی و محدود، بلکه آخرین و کاملترین سبک زندگی است: سبک زندگی عفیفانه. الگویی که در دوران ظهور به شکوفاترین شکل ممکن بر روابط انسانی، نگاهها، گفتارها و رفتارها حاکم خواهد بود.
وی با اشاره به رسالت جهاد تبیین در زمان غیبت گفت: باید با فرهنگسازی، آموزش، معرفی الگوهای حقیقی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی، جهانیان را برای ورود به جامعه موعود آماده کرد. وقتی مردم دنیا طعم عدالت، امنیت اخلاقی و آرامش روحی دوران ظهور را درک کنند، با اشتیاق برای تحقق آن تلاش میکنند و در روز ظهور با آغوش باز به استقبال میآیند.
صادقی ادامه داد: این آمادهسازی مردمی باعث میشود حضرت برای استقرار ارزشها، نیاز کمتری به مقابله سخت و پرهزینه داشته باشند و مسیر تحقق آرمانشهر مهدوی هموارتر شود.
نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده گفت: نهم ربیعالاول، نقطه آغاز مأموریت همگانی برای نزدیکترکردن ظهور است. فرصت آن است که فعالان فرهنگی کشور، پیام عفاف، معنویت و عدالت را از مرزها فراتر ببرند و در جهان تشنه حقیقت، پرچم این فرهنگ را برافرازند. به امید روزی که بشر با تمام وجود، به دوران طلایی ظهور قدم بگذارد.
امروز پیام آغاز امامت حضرت مهدی (عج) میتواند مرهمی بر زخمهای عمیق بشریت باشد. این پیام نه محدود به یک قوم و ملت، که دعوتی جهانی به بازگشت به عدالت، معنویت و آرامش حقیقی است.
فرصت نهم ربیعالاول، زمانی است برای تجدید عهد و تحکیم پیمان؛ عهدی که نه با گفتن، بلکه با عمل به تکالیف منتظران معنا پیدا میکند. اجرای توصیههای روایی، توجه به دعاهای مأثور، و پایبندی به ولایت در عرصه فردی و اجتماعی، گامهایی است که هر عاشق مهدوی میتواند و باید بردارد.
در مسیر تحقق آرمانشهر مهدوی، نقش فعالان فرهنگی و رسانهای بیش از پیش اهمیت دارد. اینان باید با ابزارهای هنری و رسانهای پیام عفاف، عدالت و معنویت را به زبانی جهانی ترجمه کنند و مرزهای جغرافیایی را درنوردند؛ چرا که مهدویت، گفتمانی فراتر از مرزها و زبانهاست.
بصیرت و ثبات قدم، همچون دو بال، نهضت انتظار را از رکود و انحراف نجات میدهد. هر چه این دو رکن در میان امت تقویت شود، امکان لغزش در گرداب فتنهها کمتر شده و امید به فتح نهایی نزدیکتر میگردد.
نهم ربیعالاول باید همچون غدیر، تبدیل به جریانی زنده در زندگی روزمره ما شود. اگر امروز هر خانه، هر محفل و هر رسانهای پرچم این فرهنگ را برافرازد، فردا که حضرت ظهور کند، دیگر نیازی به جنگیدن برای اصلاح زمین نخواهد بود؛ چرا که دلها پیشاپیش سرزمین ولایت را فتح کردهاند. به امید آن روز که بشریت، با جان و دل، به استقبال خورشید ظهور بشتابد.
