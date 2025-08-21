حجت الاسلام عبدالحمید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ظرفیت گسترده این نهاد مذهبی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، پیشنهاد ایجاد «پایگاههای زیست عفیفانه» در مساجد را بهعنوان گامی عملی و اثرگذار در کاهش معضلات فرهنگی و اجتماعی محلهها مطرح کرد.
پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب ضمن تبیین جایگاه مساجد در پیشبرد فرهنگ عفاف و حجاب اظهار کرد: مساجد میتوانند هم در جنبههای ایجابی و ترویجی و هم در حوزههای سلبی و مطالبهگری نقش کلیدی ایفا کنند. اگر هر مسجدی یک ارگان ویژه با عنوان پایگاه زیست عفیفانه ایجاد کند، این پایگاه میتواند مسئولیت تمامی فعالیتها در حوزه عفاف و حجاب را بر عهده گیرد.
وی با اشاره به گامهای عملی برای فعالیت این پایگاهها اضافه کرد: اعضای این پایگاهها میتوانند بخشی از هیئتامنا و جوانان فعال مسجد باشند. در بخش ایجابی، اقدامات فرهنگی و آموزشی مانند برگزاری جلسات سخنرانی و میزگردهای تخصصی، استفاده از قصهگویی و نمایشهای مذهبی برای کودکان، تبلیغات محیطی جذاب پیرامون مسجد، توزیع محصولات فرهنگی و برگزاری مراسم تقدیر از بانوان محجبه از جمله برنامههای قابل اجراست.
صادقی بخش دوم فعالیت پایگاههای زیست عفیفانه را «مطالبهگری» دانست و گفت: این پایگاهها میتوانند با شناسایی و پیگیری مشکلات محله، از جمله معضلات موجود در پارکها، بازارها، مدارس و ادارات، با مسئولان ذیربط مانند کلانتری، آموزشوپرورش یا شهرداری جلسات منظم برگزار کرده و با تقسیم مسئولیت، نسبت به رفع این آسیبها اقدام کنند.
پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب با تأکید بر لزوم ورود «مرکز رسیدگی به امور مساجد» به این موضوع خاطرنشان کرد: حتی اگر ۱۰ درصد مساجد یک شهر مجهز به این پایگاهها شوند، بخش قابل توجهی از معضلات فرهنگی و اجتماعی کاهش خواهد یافت. روز جهانی مسجد بهترین فرصت برای استفاده از ظرفیت این نهاد مقدس در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در حوزه عفاف و حجاب است.
وی ضمن آرزوی تحقق این راهکارها، مسئولان را به بهرهگیری از ظرفیتهای نخبگان و فعالان فرهنگی دعوت کرد و گفت: مساجد باید به محور حل مسائل فرهنگی و اجتماعی محلهها تبدیل شوند؛ این مأموریت شدنی است، اگر ارادهای جدی پشت آن باشد.
