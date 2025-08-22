خبرگزاری مهر، گروه استانها: امروز، همزمان با سالروز رحلت جانسوز پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) و شهادت مظلومانه کریم اهلبیت، امام حسن مجتبی (علیهالسلام)، فضای مشهد الرضا (ع) مالامال از حزن و اندوه است. این روز حزنانگیز، فرصتی گرانبها برای تعمق در سیره پاک و درخشان این اولیای الهی و بازخوانی درسهای جاودان زندگی آنهاست که همواره چراغ راه بشریت بودهاند.
در این میان، ملت سرافراز ایران، خود را به شکل ویژهای با آموزهها و الگوهای رفتاری ائمه اطهار (علیهمالسلام) پیوند زده است. از سالیان دور تا به امروز، هر گوشه از زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان، ردی از تأثیر عمیق تعالیم اهلبیت (علیهمالسلام) را در خود جای داده است و این پیوند ناگسستنی، در بزنگاههای تاریخی، به وضوح نمایان میشود.
یکی از برجستهترین این الگوها، سیره امام حسن مجتبی (علیهالسلام) است که نه تنها نماد حلم و کرامت است، بلکه ایشان با مقاومت هوشمندانه و تدبیری الهی، اسلام و جان شیعیان را در بحرانیترین شرایط حفظ کردند. این الگوی بینظیر، امروز به مثابه راهنمایی عمل برای ملت ایران در برابر چالشهای پیش رو قرار گرفته است.
همانطور که در گفتگوی حجتالاسلام متین قربانی اشاره شده، ملت ایران در برابر هجمهها و تحریمهای ظالمانه، دقیقاً همین مسیر مقاومت هوشمندانه را با تکیه بر عقلانیت و دوراندیشی دنبال میکند. این رویکرد، نه تنها به معنای انفعال نیست، بلکه تلاشی فعالانه برای حفظ عزت و پیشرفت جامعه اسلامی در برابر دشمنان خارجی است.
از سوی دیگر، آموزههای پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره عفاف و خانواده، از اهمیت حیاتی برخوردارند. همانطور که حجتالاسلام عبدالحمید صادقی به درستی بیان کردند، احادیث نبوی چراغ راهی برای ساختن جامعهای سالم و با فضیلت هستند و میتوانند پاسخگوی بسیاری از آسیبهای اجتماعی امروز باشند.
این گزارش در پی آن است که با بررسی دقیق این دو محور اساسی – یعنی الگوی مقاومت و کرامت حسنی در زندگی امروز و نقش احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در ترویج عفاف و تحکیم خانواده – نشان دهد چگونه ملت ایران با الهام از سیره این بزرگواران، هویت اسلامی خود را حفظ کرده و در مسیر تعالی و ساخت آیندهای مقتدر، گام برمیدارد.
الگوی مقاومت و کرامت حسنی در زندگی امروز ملت ایران
حجتالاسلام متین قربانی، یک کارشناس دینی با اشاره به شخصیت امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: ملت ایران امروز در مسیر همان مقاومت هوشمندانه و کرامت بیپایان امام دوم شیعیان حرکت میکند؛ الگویی که عزت اسلام و فرهنگ اهلبیت (ع) را در جامعه زنده نگاه داشته است.
این کارشناس دینی افزود: دومین پیشوای شیعیان و فرزند برومند امیرالمؤمنین و حضرت زهرا (علیهماالسلام)، در تاریخ اسلام به عنوان امام حلم و کرامت شناخته میشود و با صبر و تدبیر الهی، امت اسلام را از خطر نابودی نجات دادند.
وی با بیان اینکه صلح امام حسن (ع) با معاویه هرگز به معنای عقبنشینی نبود، بلکه اقدامی هوشمندانه برای حفظ اسلام و جان شیعیان به شمار میرفت، افزود: امروز ملت ایران نیز در برابر دشمنان خارجی، فشارها و تحریمها، همان مسیر مقاومت هوشمندانه را دنبال میکند؛ مقاومتی که بر پایه عقلانیت، تدبیر و ساخت آیندهای مقتدر استوار است.
قربانی خاطرنشان کرد: همانگونه که امام حسن (ع) با حلم و دوراندیشی پایههای اسلام را استحکام بخشیدند، مردم ایران نیز با ایستادگی، پیشرفت علمی و اقتدار ملی، عزت اسلام را حفظ کردهاند.
این کارشناس دینی با اشاره به کرامت و بخشندگی امام حسن (ع) که به «کریم اهلبیت» شهرت یافتهاند، گفت: در تاریخ آمده است که ایشان چندین بار تمام دارایی خود را در راه خدا بخشیدند و این فرهنگ کرامت امروز نیز در ایران اسلامی زنده است؛ بهویژه در ایام شهادت آن امام همام و همزمان با حضور زائران امام رضا (ع) و سایر اهلبیت (ع)، مردم با عشق و اخلاص، خانه و جان خود را وقف پذیرایی از زائران میکنند.
وی تأکید کرد: ملت ایران در این ایام، دو درس بزرگ از امام حسن مجتبی (ع) را بهخوبی در زندگی خود جاری ساختهاند؛ نخست مقاومت هوشمندانه و ایستادگی در برابر دشمنان برای حفظ عزت اسلام، و دوم میزبانی کریمانه از زائران خاندان پیامبر (ص) که نمایانگر حضور پررنگ فرهنگ اهلبیت (ع) در زندگی مردم است.
احادیث پیامبر (ص) چراغ راه خانواده
حجت الاسلام عبدالحمید صادقی، پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده، در سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) با اشاره به دو حدیث از آن حضرت تأکید کرد: بهترین زنان، آناناند که برای شوهر خود آراسته شوند اما در برابر نامحرم پوشیده باشند؛ و مردانی که به همسران خود هدیه میدهند، عفت و پاکدامنی آنان را افزایش میدهند.
پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده، با اشاره به اینکه پیامبر اسلام (ص) در احادیثی ارزشمند به موضوع عفاف و حجاب پرداختهاند، افزود: این فرمایشات چراغ راه ما و دوای دردهای جامعه است. امروز مبتلاییم به پدیدههای آسیبزا همچون خودنمایی بخشی از بانوان و کمغیرتی در بخشی از مردان که هویت اسلامی جامعه را تهدید میکند. از آنجا که ۹۹ درصد مردم ایران به پیامبر اکرم (ص) علاقهمندند، باید این سخنان بیش از پیش در جامعه منتشر شود تا مردم بدانند سبک زندگی مورد تأیید پیامبر چیست.
صادقی تصریح کرد: رسول خدا (ص) فرمودهاند «اِنَّ مِن خَیرِ نِسَائَکُم اَلمُتَبَرَّجَةَ مِن زَوجِها الحصَانَ عَن غَیرِه» بهترین زنان شما، زنی است که برای شوهرش آرایش و خودنمایی کند، اما از نامحرم خود را بپوشاند. (بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۳۵) یعنی زن مؤمن باید نزد شوهر خود زیبا و جذاب باشد، از زیورآلات، لباسهای زیبا و عطر استفاده کند، اما مقابل نامحرمان پوشیده و محفوظ باشد.
این پژوهشگر ادامه داد: پیامبر (ص) تنها وظایف زنان را بیان نکردهاند، بلکه برای مردان نیز نقشی مهم قائل شدهاند. در حدیثی دیگر فرمودهاند: هِبَةُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ یُزِیدُ فی عِفَّتِها، هدیه شوهر به همسر خود، از عوامل افزایش پاکدامنی زن است. (من لایحضر الفقیه، ج ۴، ص ۲۸۱) هدیه دادن یعنی مرد به همسرش حسی از محبت، توجه و اهمیت منتقل کند؛ چه با خرید، چه با تهیه یا ساخت هدیهای که همسرش دوست دارد. این عمل اعتماد زن را به محبت همسرش افزایش میدهد و او را نسبت به زندگی مشترک دلگرم میکند، بهگونهای که دیگر به محبتجویی از غیر همسر نیازی نخواهد داشت.
وی بیان کرد: برای داشتن جامعهای عفیف، کافی است به همین دو نکته عمل کنیم؛ زنان در برابر نامحرم پوشیده باشند و نزد همسر کاملترین آراستگی را داشته باشند، و مردان با هدیه و توجه، عشق و اعتماد همسران را تقویت کنند. با چنین الگویی میتوان رضایت پیامبر اکرم (ص) را بهدست آورد.
سیره عملی و کلام گهربار پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام حسن مجتبی (علیهالسلام)، نه تنها صرفاً تاریخ گذشته نیست، بلکه منبعی سرشار از الهام و راهنمایی برای زندگی معاصر ماست. این تعالیم، پاسخگوی نیازهای فکری و عملی جامعه در هر دوران، از جمله عصر حاضر، هستند.
ملت ایران، با پیروی از الگوی مقاومت هوشمندانه امام حسن (علیهالسلام)، توانسته است در برابر سختترین فشارها و تحریمها ایستادگی کند و با تکیه بر تدبیر و بصیرت، مسیر پیشرفت و خودکفایی را با عزت و اقتدار طی کند. این ایستادگی، برگرفته از همان حلم و دوراندیشی است که امام مجتبی (علیهالسلام) در حفظ اسلام به کار بستند.
همچنین، فرهنگ کرامت و بخشندگی که از ویژگیهای بارز امام حسن (علیهالسلام) بود و ایشان را به کریم اهلبیت شهرت بخشید، امروز نیز در جای جای ایران اسلامی زنده است. روحیه ایثار و مهماننوازی مثالزدنی مردم در پذیرایی از زائران و نیازمندان، گواه روشنی بر این فرهنگ اصیل و ریشهدار است.
در کنار این، احادیث نورانی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره عفاف و خانواده، همچنان به عنوان یک نقشه راه برای سلامت جامعه عمل میکنند. با تمرکز بر نقش متقابل زن و مرد در حفظ پاکدامنی و استحکام روابط زناشویی از طریق محبت و تکریم، میتوان به جامعهای عفیف و خانوادهمحور دست یافت.
این دو گفتگو، به زیبایی نشان میدهند که چگونه ارزشهای دینی و اخلاقی، در زندگی روزمره مردم ایران جاری و ساری است. از پایداری در برابر دشمن گرفته تا بخشندگی و رعایت اصول عفاف، همگی جلوههایی از عمق ارادت و التزام عملی مردم به آموزههای اهلبیت (علیهمالسلام) هستند.
امید است که با تداوم این ارادت و عمل به تعالیم درخشان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه اطهار (علیهمالسلام)، ملت ایران بیش از پیش در مسیر عزت و سربلندی گام بردارد و همواره الگویی روشن از یک جامعه اسلامی پویا و با فضیلت برای جهانیان باشد.
