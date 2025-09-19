نتایج قبلی حق ما نبود؛ پیگیر رفع موانع حضور بانوان در ورزشگاه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی جمعه شب پس از پیروزی تیمش در برابر خیبر خرم‌آباد، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد.

محمدی در ابتدا به تحلیل این بازی پرداخت و گفت: بازی خوبی بود. خدا قوت می‌گویم به کادر فنی و بازیکنانم. ما تقریباً غیر از نیمه اول بازی پرسپولیس در اکثر بازی‌ها مسلط به میدان بودیم، اما نتایجی که رقم خورده بود، واقعاً نتایجی نبود که حقمان باشد. الحمدلله این بازی هم نتیجه خوب بود و هم فوتبال خوبی به نمایش گذاشتیم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره جو تیم و شایعات حاکم افزود: اختلاف کاری همه جا هست و یک چیز طبیعی است، اما همه ما در راستای موفقیت سازمان تلاش می‌کنیم. مطمئناً اتفاقات خوبی در آینده رقم خواهد خورد.

مدیرعامل فولاد خوزستان در ادامه به موضوع داغ حضور بانوان در ورزشگاه اشاره کرد و گفت: در رابطه با حضور بانوان خیلی صحبت‌ها هست و فقط در استان خوزستان این اتفاق رقم نخورده است. می‌گویند زیرساخت هست، مشکلات این شکلی است.

این موضوعات برمی‌گردد به چندین سال قبل و نه یکی دو سال گذشته. یک سری موضوعات باید اصلاح شود و شورای تأمین یک سری موارد را گفته است. ان‌شاءالله تلاشمان را می‌کنیم که در آینده‌ای بسیار نزدیک بتوانیم در خدمت بانوان عزیز استان باشیم.