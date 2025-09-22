بازیکن پرسپولیس: توقع قهرمانی بالاست؛ اولویتم باشگاه است نه تیم ملی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که امسال نخستین حضور رسمی خود را در رقابتهای لیگ برتر زنان تجربه میکند در همان آغاز راه نشان داده است که میتواند به یکی از تیمهای تأثیرگذار این فصل تبدیل شود. سرخپوشان پایتخت با وجود تازهکار بودن در سطح لیگ برتر تنها در دو هفته ابتدایی لیگ توانستند عملکردی امیدوارکننده از خود به نمایش بگذارند؛ ابتدا در برابر تیم قدرتمند ایستا به تساوی ارزشمندی دست یافتند و سپس در دومین دیدار خود نخستین پیروزی رسمی را جشن گرفتند. این نتایج نه تنها روحیه بازیکنان جوان و باانگیزه پرسپولیس را بالا برده بلکه پیام روشنی برای سایر مدعیان قهرمانی دارد که حضور این تیم تازهوارد را نباید دستکم گرفت.
بازیکنان پرسپولیس ترکیبی از جوانی و تجربهاند. اگرچه برخی از آنها تجربه لیگ برتر را برای نخستین بار پشت سر میگذارند ولی کیفیت فنی قابل توجه و روحیه جنگنده نقاط قوتی است که میتواند ضعفهای ناشی از کمتجربگی را جبران کند. این تیم از همان هفتههای ابتدایی ثابت کرده است که میتواند با مدعیان سرشاخ شود و حتی از قدرتهای سنتی لیگ امتیاز بگیرد.
هواداران پرسپولیس نیز از تیم زنان استقبال گرمی داشتهاند. این پشتیبانی هواداری همراه با نام و اعتبار باشگاه پرسپولیس انگیزه مضاعفی برای بازیکنان ایجاد کرده است تا در نخستین فصل حضور خود فراتر از انتظارات ظاهر شوند. هرچند مسیر پیشرو طولانی است و رقبای سرسختی چون خاتون بم، گلگهر سیرجان و ایستا در لیگ حضور دارند ولی پرسپولیس زنان با شروع امیدوارکننده، انگیزه بالا و برنامههای فنی دقیق نشان داده است که میتواند جایگاهی شایسته در جدول کسب کند و حتی در جمع مدعیان قهرمانی قرار گیرد.
فاطمه قاسمی بازیکن تیم فوتبال زنان پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم و رقابتهای لیگ برتر فوتبال زنان در فصل جاری مسابقات اظهار کرد: تیم ما خیلی دیر بسته شد و به همین دلیل فرصت تمرینات منسجم نداشتیم. با این حال هر روز که جلسات تمرینی برگزار میشود هماهنگی بازیکنان بیشتر میشود و ساختار تیمی کمکم شکل میگیرد. برد در اولین بازی خانگی و کسب سه امتیاز برای ما اهمیت زیادی داشت. فکر میکنم از هفته چهارم یا پنجم به بعد بتوانیم کیفیت واقعی تیم را نشان دهیم.
وی افزود: بازیکنان جوان و بااستعدادی در اختیار داریم که به مرور به یک ترکیب یکدست میرسند. البته فشار توقعات بالا است؛ همه از پرسپولیس قهرمانی میخواهند در حالی که تجربه بعضی بازیکنان کم است و این میتواند کار را سخت کند. با این حال کیفیت فنی تیم بالاست و امیدوارم با گذشت زمان شرایط بهتر شود.
قاسمی در خصوص همکاری با مریم آزمون سرمربی تیم گفت: پیش از این هم در تیمهای ملی زیر ۱۴ سال، زیر ۱۶ سال و بزرگسالان با مریم آزمون کار کردهام. شناخت خوبی از یکدیگر داریم و امیدوارم بتوانیم با هم به اهداف تیم برسیم.
این بازیکن پرسپولیس درباره بازی سخت پیش رو برابر گلگهر سیرجان در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر عنوان کرد: گلگهر تیمی منسجم و با ساختار قدرتمند است و مربی با دانشی مثل خانم نجاتی دارد. بازی دشواری خواهیم داشت بهویژه که متأسفانه چند بازیکن ما از جمله خودم سرماخوردهاند. امیدوارم تا روز مسابقه شرایط تیم بهتر شود.
قاسمی شرایط لیگ امسال را متفاوت از سالهای گذشته توصیف کرد و گفت: این فصل همه تیمها قدرتمند هستند و میتوانند نتایج غیرمنتظرهای رقم بزنند. رقبای اصلی ما برای قهرمانی ایستا، خاتون بم و گلگهر هستند ولی حتی تیمهایی مثل آوای شیراز و ایلام هم میتوانند مقابل مدعیان شگفتیساز شوند.
وی با اشاره به مهمترین چالشهای فوتبال زنان افزود: نبود پخش زنده تلویزیونی و ممنوعیت ورود تماشاگران مرد از مشکلات بزرگ است. ما با پوشش کامل بازی میکنیم و حضور حداقل اقوام درجهیک میتواند انگیزه بازیکنان را بالا ببرد، اسپانسر جذب کند و کیفیت لیگ را ارتقا دهد.
قاسمی در مورد تیم ملی نیز گفت: حضور در تیم ملی برایم هدف اصلی نیست اما اگر دعوت شوم خوشحال میشوم کمک کنم. چند سال در تیم ملی حضور داشتهام ولی تمرکزم در این سالها بیشتر روی باشگاه است.
وی درباره قرعهکشی جام ملتهای آسیا تأکید کرد: از نظر کیفیت بازیکن مشکلی نداریم و میتوانیم جزو چهار تیم برتر قاره باشیم ولی زیرساختهای فوتبال زنان نیازمند تحول است. مسابقات پایهای منظم و مربیان کاربلد بهویژه استفاده از مربیان خارجی با کیفیت میتواند سطح تیم ملی در بخش پایه را ارتقا دهد.
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: پتانسیل بازیکنان ایرانی بالاست اما برای موفقیت در سطح آسیا باید ساختارها اصلاح شود و سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد.
نظر شما