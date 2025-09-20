به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، پس از افزایش مطالبات و دغدغههای هواداران پرسپولیس در خصوص مدیریت و آینده این باشگاه پرطرفدار، فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با تأکید بر وظیفه نظارتی و حمایتی خود در حوزه ورزش، از مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس برای حضور در مجلس و ارائه گزارش دعوت کرد.
این دعوت در راستای شفافسازی امور، پاسخگویی به دغدغههای هواداران و بررسی راهکارهای حمایتی برای بهبود شرایط باشگاه صورت گرفته است.
مجلس همواره حامی تیمهای مردمی و پرهوادار بوده و تلاش خواهد کرد تا زمینههای لازم برای توسعه و موفقیت پرسپولیس و سایر باشگاههای ورزشی کشور فراهم شود.
نظر شما