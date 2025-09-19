به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، پرتغال قصد دارد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.
این موضوع را وزارت امورخارجه پرتغال اعلام کرد و افزود که اعلام به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطینی، روز یکشنبه انجام خواهد شد.
این اقدام ساعاتی پس از آن روی میدهد که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که کشورش، کشور مستقل فلسطینی را دوشنبه این هفته در سازمان ملل متحد به رسمیت خواهد شناخت.
وی گفت: مجدداً به محمود عباس اعلام کردم که فرانسه «روز دوشنبه در نیویورک» دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
ماکرون تأکید کرد که بهرسمیتشناختن کشور فلسطین «بخشی از یک طرح صلح جامع منطقهای» است که هدف آن تأمین خواسته اسرائیلیها و فلسطینیها در زمینه امنیت و صلح است.
رئیسجمهور فرانسه همچنین گفت: عباس دوباره برای اجرای اصلاحات لازم با هدف نوسازی ساختار حکمرانی فلسطین و مقابله با چالشهای ایجاد ثبات در کشور آینده فلسطین عزم کرده است.
ماکرون افزود: ما به حمایت از نهادهای فلسطینی ادامه خواهیم داد و تضمین میکنیم که به تعهدات خود برای تأمین امنیت و ثبات منطقه عمل کنیم.
دفتر ریاستجمهوری فرانسه نیز در بیانیهای هشدار داد که «الحاق کرانه باختری خط قرمز روشنی است.»
خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از کاخ الیزه گزارش داد که ۱۰ کشور از جمله فرانسه در جریان کنفرانس نیویورک روز دوشنبه، دولت فلسطین را بهرسمیت خواهند شناخت.
پیش از این نیز کشور لوکزامبورگ دیگر کشور اروپایی اعلام کرد که قصد دارد کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسد.
نظر شما