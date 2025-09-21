  1. بین الملل
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

سازمان ملل از اقدام انگلیس،کانادا و استرالیا درباره فلسطین استقبال کرد

سازمان ملل از اقدام انگلیس،کانادا و استرالیا درباره فلسطین استقبال کرد

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط انگلیس، کانادا و استرالیا گامی مهم و رو به جلو به عنوان بخشی از راه حل (موسوم به) دو دولتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد امروز یکشنبه در واکنش به اعلام کشورهای انگلیس، کاناداو استرالیا در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطیین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط انگلیس، کانادا و استرالیا گامی مهم و رو به جلو به عنوان بخشی از راه حل (موسوم به) دو دولتی به شمار می‌آید.

۳ کشور انگلیس، استرالیا و کانادا اعلام کردند که رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

در بیانیه صادره از سوی نخست وزیر و وزیر امور خارجه استرالیا در این خصوص آمده است: استرالیا آرمان‌های مشروع و دیرینه مردم فلسطین برای داشتن کشوری مستقل را به رسمیت می‌شناسد. اقدام امروز برای به رسمیت شناختن، نشان دهنده تعهد دیرینه استرالیا به راه حل (موسوم به) دو دولتی است که همواره تنها راه برای صلح و امنیت پایدار است.

دفتر نخست وزیر کانادا (PMO) در این ارتباط اعلام کرد: طی دهه‌های متمادی، تعهد کانادا به [راه حل دو دولتی] بر این انتظار استوار بود که این نتیجه در نهایت به عنوان بخشی از یک توافق مذاکره شده حاصل شود.

کر استارمر نخست وزیر انگلیس هم در این خصوص اعلام کرد: امروز ما کشور فلسطین را به رسمیت شناختیم تا امید صلح را زنده کنیم.

