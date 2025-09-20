کهگیلویه و بویراحمد محروم از نام و نشان صادرات؛از صنایع دستی تا ماهی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- نسیم راوند: صادرات محصولات غیر نفتی از جمله راههای توسعه اقتصادی هر استانی است که میتواند بدون اتکا به این محصول، برای کشور ارز آوری داشته و باعث رشد آن منطقه شود.
استان کهگیلویه و بویراحمد هم با وجود داشتن یک درصد وسعت کشور از پتانسیلهای خوبی در حوزه صادرات غیر نفتی در بخشهای مختلف شامل تولید ۱۳۰ هزار تن سیب، ۱۷ هزار تن گردو و ۷۰ هزار تن انگور، تولیدات گلخانهای با کیفیت، دارا بودن ۳۹ درصد گیاهان دارویی، ۲۷ هزار تن ماهیان سرد
آبی، صنایع دستی با کیفیت و همچنین محصولات پتروشیمی برخور دار است که اکثر آنها به نام دیگر استانها صادر میشوند.
استانی که خود میتواند حرفی برای گفتن داشته باشد اما با مشکلات جدی زیرساختی مواجه است که این موضوع موجب شده تحقق هدف صادرات ۴۳ میلیون دلاری کهگیلویه و بویراحمد با چالش جدی مواجه در سال ۱۴۰۴ مواجه شود.
این استان با داشتن چنین ظرفیتهایی عملاً نام تولید را با خود به یدک میکشد زیرا ثمره کار خود که همان بازارهای خارجی است، به کام سایر استانهای کشور گذشته که میتواند علاوه بر محقق نشدن هدف صادراتی ضربات جبران ناپذیری را به تولید نیز وارد کند.
گل رز استان به کشورهای خارجی صادر نمیشود
گل رز یکی از محصولات با کیفیت این استان است که در گذشته به کشورهای خارجی صادر میشد اما در حال حاضر و به گفته عزیز الله فتحی رئیس اتحادیه گلخانه داران کهگیلویه و بویراحمد، صادرات گل به دلیل مشکلات زیرساختی انجام نمیشود هر چند معاون جهاد کشاورزی معتقد است این محصول صادر میشود.
به نام استان، به کام دیگر استانها
فلفل دلمهای یکی دیگر از محصولات با کیفیت تولیدی استان است که طی سالهای اخیر به کشورهای خارجی صادر میشد.
معاون سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص صادرات محصولات گلخانهای میگوید: در سال گذشته ۴۷۰ تن محصولات گلخانهای از جمله فلفل دلمهای به خارج از کشور صادر شد اما صادرات از گمرک استان نبوده و محصولات این استان از گمرک بوشهر، شهرضا و بندرعباس صادر شده است.
اکبر محمدی با اشاره به مشکلاتی مانند بستهبندی و آمادهسازی محصولات صادراتی افزود: نبود واحد سورتینگ از دیگر مشکلاتی است که برای صادرات محصولات گلخانهای با آن مواجه هستیم و چون شرایط خاصی دارد گلخانهداران بزرگ و توانمند هم نمیتوانند در این حوزه ورود کنند و به ناچار محصولات را از گمرک سایر استان صادر میکنیم و در آمار صادرات این استانها قرار میگیرد.
صادرات صنایع دستی به نام فارس و اصفهان
محمد سیاهپور مدیر پتروشیمی گچساران هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۸۰ هزار تن اتیلن به خارج از کشور صادر شده است، میگوید: این صادرات از طریق استان انجام نشده و با قراردادی که با بندر امام خمینی (ره) منعقد شده صادرات انجام میشود.
صنایع دستی به خصوص گلیم از دیگر ظرفیتهای صادراتی این استان است که به گفته معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: محصولات باکیفیتی در حوزه دستبافت ها از جمله گلیم در این استان تولید میشود اما به اسم استانهای اصفهان و فارس وارد بازارهای بینالمللی میشوند.
الماس قبادی از قرارداد با اداره کل استاندارد استان برای تولید محصولات با کیفیتتر خبر داد و گفت: در بحث کیفیت بخشی صنایع دستی مبلغ یک میلیارد تومان دستگاه برای رنگرزی، شور بافی انجام شود.
افتخاری مدیرکل پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ظرفیتهای صادراتی خوبی در شرکتهای دانش بنیان وجود دارد اما مسیر صادرات محصولات این شرکتها در استان فراهم نیست.
صادرات محصولات کهگیلویه و یویراحمد از گمرک سایر استانها
معاون امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در گفت گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صادرات انجام میدهیم اما به نام استان نیست، گفت: هر صادراتی که بخواهد انجام شود باید به نام این استان صورت گیرد مگر اینکه زیرساختها در استان فراهم نباشد، مثل ماهیان سردآبی که زیرساخت صادراتی آن فراهم نیست و ناچاریم به اسم استان دیگری به روسیه صادر کنیم.
احسان عسکری اظهار کرد: منطقی نیست این همه تلاش در استان انجام شود اما محصول به اسم استان دیگری صادر شود که باید راهکاری در این رابطه اندیشیده شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت صمت صادرات ۴۳ میلیون دلاری برای استان ما تعیین کرده است، افزود: صادرات رکن و مبنای سیاست کلان نظام است و مدیران باید تعهدات خود را در این زمینه انجام دهید.
صادرات محصولات استان از استانهای همجوار ۲۲ میلیون دلار بود
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۲۷ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در سهماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: به دلیل نبود برخی زیرساختها محصولات استان از گمرک سایر استانها صادر شده که میزان محصولاتی که سال گذشته از گمرک استانهای همجوار صادر شد ۲۲ میلیون دلار بود.
سید امیر تیمور موسویان با بیان اینکه رقم صادراتی سال گذشته از گمرک استان ۸ میلیون دلار بود، افزود: تاکنون ۲.۳ میلیون دلار از محصولات استان صادر شده است.
حال باید دید تحقق صادرات ۴۳ میلیون دلاری کهگیلویه و بویراحمد تا پایان امسال با فراهم نبودن زیر ساختها محقق شود؟
