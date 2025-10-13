به گزارش حبرنگار مهر، نادیا صداقت عصر دوشنبه در نشست فرعی صادرات محصولات غیرنفتی اظهار کرد: در سال جاری میزان صادراتی که در سطح ملی پیشبینی شده ۳۵ میلیارد دلار است که سهم این استان ۴۳ میلیون دلار تعیین شده است.
مدیرکل اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه طی این سالها صادرات در حوزه محصولات کشاورزی و حوزه صنعت صورت گرفته است، افزود: یکی از ظرفیتهای صادراتی استان در حوزه صنایع دستی است که در جلسات فرعی مشکلات پیشروی صادرات در این حوزهها مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با اشاره به ظرفیت صادرات محصولات دانش بنیان و فناورانه تاکید کرد: گمرک استان آماده همکاری برای صادرات محصولات دانشبنیان است و زیرساختها در این خصوص فراهم است.
صداقت با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر صادرات محصولات دانشبنیان توسط واحدهای فعال در این حوزه انجام میشود، بیان کرد: صادرات محصولات دانشبنیان استان را به هدف ۴۳ میلیون دلاری نزدیک خواهد کرد.
مدیرکل اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: مصوبات کارگروههای فرعی صادرات غیرنفتی در جلسه اصلی صادرات به ریاست استاندار مطرح و تصمیمگیری میشود.
