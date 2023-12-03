پایانه صادراتی حلقه مفقوده توسعه در کهگیلویه و بویراحمد

خبرگزاری مهر، گروه استانها_ پژمان امیدی: کهگیلویه و بویراحمد که روزگاری تابلوی خام فروشی محصولات را بر سردر صنعتش میدید، با گذشت سالها، همچنان حلقه مفقوده دیگری از صادرات را یدک میکشد و نبود پایانه صادراتی سبب شده تا ارزش واقعی ظرفیتهایش مغفول بماند.
این در حالی است که اکنون در برههای از اقتصاد قرار داریم که مشکلات ناشی از تحریمها و کاهش بودجه و اعتبارات عرصههای مختلف، صنعت، معدن و کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده و در این میان میتوان با ایجاد پایانه صادراتی در استانها زمینه ساز توسعه دستیابی به بازارهای خارجی شد.
ارز آوری از خروجیهای پایه صادراتی است
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این مورد به خبرنگار مهر گفت: ارزآوری، صادرات مطلوب و مستمر و باکیفیت و توسعه اشتغالزایی، سامان دهی صادرات و کاهش هزینه حمل و نقل از مزایای ایجاد پایانه صادراتی است.
سید علی احمد زاده افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از استانهای دارای پتانسیلهای خاص در کشور است که در حوزههای مختلف میتواند در بخش صادرات توسعه یافته و به توسعه یافتگی کشور نیز کمک کند.
وی بیان داشت: این استان در بخشهای مختلفی همچون محصولات کشاورزی، حوزه صنعت، معدن، پتروشیمی، آب معدنی و گیاهان دارویی ظرفیت بالایی برای صادرات دارد.
استاندار با بیان اینکه با افزایش تولید در بخش پلیمر گچساران و دهدشت میتوان صادرات را افزایش داد، گفت: آب معدنی استان قابلیت صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس را دارد.
هدفگذاری ۵ میلیارد دلاری صادراتی
احمدزاده تصریح کرد: هدف گذاری صادراتی برای استان در آینده نزدیک پنج میلیارد دلار بوده و کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه خلیج فارس بازار هدف صادرات استان هستند.
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز تاکید دارد که سند سازی محصولات تولیدی استان ضروری است.
سید احسان عسکری در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: بحث برند سازی محصولات در استان نگاهی مؤثر به بحث صنایع زیرساخت را طلب میکند و باید در ابتدا زیرساختها فراهم شود.
عسکری تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد با توجه به سطح زیرساختهای گمرکی تا ایجاد پایانه صادراتی فاصله دارد.
وی ابراز داشت: علیرغم همه موارد زیرساختی، پیگیری برای تحقق این ظرفیت در وزارتخانه مربوطه انجام شده است.
عسکری با بیان اینکه پیگیر تأمین زمین برای احداث زیرساختهای صادراتی هستیم، عنوان کرد: با توجه به تعریف عدم ایجاد ساختمان جدید در قانون بودجه، این مهم تاکنون محقق نشده است.
معاون اقتصادی استاندار با اشاره به تلاش برای ظرفیت سازی به منظور توسعه صادرات استان، گفت: روزی سیمان استان با نام بوشهر صادر میشد که امروز در چرخه صادرات استان قرار گرفته است.
عسکری خاطرنشان کرد: باید تلاش شود که با رفع مشکلات زیرساختی گمرک استان، ایجاد پایانه و برند سازی محصولات استان را داشته باشیم.
عسکری گفت: توسعه و ظرفیت دهی به گمرک استان نیز هدفگذاری شده و در این راستا اعتباراتی برای تحقق توسعه زیرساختی آن مصوب شد.
با آنکه کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ نزدیکی به بنادر جنوبی کشور و وجود پتانسیلهای صنعتی، کشاورزی و معدنی بالقوه موقعیت خاصی را برای تولید و صادرات محصولات بسیار دارد و سومین استان تولید کننده در حوزه شیلات است اما تولیدات به واسطه نداشتن پایانه صادراتی به دست دلالها میافتد و در این میان سود تولید به جیب دلالها میرود.
بر اساس گزارشها در هشت ماه سال جاری میزان صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش ۳۴۶ درصد رشد داشته است.
مدیرکل گمرک کهگیلویه و بویراحمد در این راستا با بیان اینکه در سال جاری، ۱۷۲ هزار و ۴۸۸ تن کالا صادر شده است، گفت: این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰۲ درصد رشد داشته است.
عبدالکریم بیاتی افزود: درآمد گمرکی کهگیلویه و بویر احمد در سال جاری به دو میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار رسید.
وی بیان داشت: همچنین در سال جاری، درآمد صادرات غیرنفتی استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به هشت ماه نخست سال گذشته، افزایش ۳۴۶ درصدی داشته است.
اروپا و آسیا بازار هدف محصولات
بیاتی تصریح کرد: کشورهای آلمان، جمهوری آذربایجان، امارات، عراق، آفریقای جنوبی، کویت و افغانستان مقصدهای صادراتی محصولات استان هستند.
وی عصاره و پودر شیرین بیان، موکت، عصارههای گیاهان دارویی، کلینکر و محصولات آرایشی و بهداشتی را از مهمترین محصولات صادراتی استان عنوان کرد.
بیاتی افزود: پایانه صادراتی یکی از مهمترین زیرساختهای تخصصی حمل و نقل صادراتی است.
وی اظهار داشت: پایانه صادراتی، خدماتی همچون حمل و نقل، گمرک، بیمه و استاندارد را متمرکز کرده و هزینههای پنهان فرآیند صادرات را کاهش میدهد.
رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد نیز در این راستا با بیان اینکه فاصله کهگیلویه و بویراحمد با بنادر جنوبی ایران سه ساعت است، گفت: این شرایط میتواند با ایجاد پایانه صادراتی، تحولی عظیم در صادرات استان ایجاد کند.
سید امیرتیمور موسویان افزود: احداث پایانه صادراتی و تقویت زیرساختهای گمرکی در کهگیلویه و بویراحمد توسعه صادرات و اشتغالزایی مطلوبی به همراه دارد.
پایانه صادراتی ظرفیتی مکمل است
وی بیان داشت: پایانه صادراتی به عنوان یک واحد مکمل عملیات گمرکی در داخل استان بوده و میتواند به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند.
موسویان تصریح کرد: راه اندازی پایانه صادراتی، مسیر رشد تولید و رونق اقتصادی را هموار و تسریع میکند و پایانه صادراتی یکی از مهمترین زیرساختهای تخصصی حملونقل صادراتی است.
توسعه ظرفیتهای صادراتی، ایجاد رقابت سالم بین صادرکنندگان کالا و توسعه صادرات محصولات را فراهم میکند و در این میان احداث پایانههای صادراتی، کاهش هزینههای پنهان فرآیند صادرات و نیز ایجاد تمرکز میان خدمات مرتبط با صادرات به منظور خلق مزیت رقابتی برای تولیدات داخلی را به همراه دارد.
این پایانهها فرآیند صادرات را از طریق ایجاد هماهنگی و ارتباط میان نظامهای تولید، توزیع و صادرات بهبود میبخشند و در این میان، کهگیلویه و بویراحمد با وجود داشتن پتانسیلهای فراوان، از این پایانه محروم است.
نظر شما