آنفلوانزا در راه است؛ چه کسانی باید واکسن بزنند؟

به گزارش خبرنگار مهر، داود یادگاری، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: هر سال با شروع فصل پاییز، شاهد شیوع آنفلوانزا هستیم که لازم است برای ایمنی در مواجهه با این ویروس، واکسن بزنیم.

وی با اشاره به کمبود واکسن آنفلوانزا، توصیه کرد گروه‌های خاص حتماً این واکسن را تزریق کنند تا از عارضه‌های شدید این ویروس فصلی در امان باشند.

یادگاری به گروه‌های در اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا اشاره کرد و افزود: مادران باردار یا زنانی که قصد بارداری دارند، حتمان این واکسن را تزریق کنند.

وی تاکید کرد: تزریق این واکسن در دوران بارداری بی خطر است.

یادگاری به سایر افرادی که توصیه می‌شود حتماً واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند، اشاره کرد و گفت: افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، به خصوص بیماران قلب و عروق، فشارخون، افرادی که خیلی چاق هستند و کودکان زیر ۵ سال اگر شرایط تزریق واکسن را دارند.

رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهار داشت: کودکان زیر ۹ سال اگر برای اولین بار است که می‌خواهند واکسن آنفلوانزا بزنند، حتماً دو نوبت به فاصله یک ماه، تزریق کنند.