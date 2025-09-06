به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، واکسن آنفلوانزا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از بیماری‌های ویروسی فصلی، همه‌ساله در کشور توزیع و تجویز می‌شود. این واکسن به صورت سرنگ از پیش پر شده و تزریقی بوده و در مراکز خدمات جامع سلامت شهری، پایگاه‌های سلامت و همچنین مطب پزشکان واجد صلاحیت در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

بر اساس برنامه ملی ایمن‌سازی، کلیه افراد بالای ۶ ماه می‌توانند این واکسن را دریافت کنند، اما مصرف آن به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر توصیه می‌شود.

دوز مصرفی واکسن برای همه گروه‌های سنی ۰/۵ میلی‌لیتر است که به‌صورت تزریق عضلانی در عضله دلتوئید در بزرگسالان و در کودکان خردسال در عضله قدامی ران انجام می‌شود. کودکان ۶ ماه تا ۹ سالی که برای نخستین بار واکسینه می‌شوند، لازم است دو دوز واکسن را با فاصله حداقل ۴ هفته دریافت کنند. تزریق واکسن باید سالانه تکرار شود تا ایمنی کافی در برابر سویه‌های جدید ویروس ایجاد شود.

بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوانزا از اواخر شهریور تا نیمه آبان همان سال است. هرچند تزریق در زمان‌های بعدی نیز امکان‌پذیر است، اما اثربخشی واکسن در آن شرایط کاهش خواهد یافت.

این واکسن صرفاً توسط پزشکان و در چارچوب برنامه ملی ایمن‌سازی کشور تجویز شده و هدف آن ارتقای سطح سلامت عمومی و کاهش موارد ابتلاء و عوارض ناشی از بیماری آنفلوانزا است.

بر اساس دستورالعمل برنامه ملی ایمن‌سازی، دریافت واکسن برای کلیه افراد بالای ۶۵ سال، خانم‌های باردار، افراد دارای چاقی مفرط یا شاخص توده بدنی بالای ۴۰، کودکان و نوجوانان ۶ ماه تا ۱۸ سال که به‌طور طولانی‌مدت از آسپیرین یا داروهای حاوی سالیسیلات استفاده می‌کنند، و همچنین کارکنان سلامت به‌ویژه کارکنانی که در بیمارستان‌ها با بیماران در تماس مستقیم هستند توصیه می‌شود.

از سوی دیگر، مصرف واکسن در برخی افراد با محدودیت همراه است. در کسانی که سابقه واکنش شدید آلرژیک یا سندرم گیلن‌باره پس از تزریق واکسن دارند، تجویز باید با احتیاط و صرفاً زیر نظر پزشک صورت گیرد. همچنین در افراد مبتلا به عفونت فعال یا تب شدید، واکسیناسیون باید تا بهبودی کامل به تعویق بیفتد.