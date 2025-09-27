شرایط لیگ تنیس روی میز برای فصل جدید؛ بازگشت یک قدیمی و شیوه همیشگی

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره رقابت های باشگاهی تنیس روی میز در بخش مردان ۱۲ مهر قرعه کشی می شود. این در حالی است که هنوز زمان دقیق آغاز مسابقات مشخص نشده اما مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز در نظر دارد با لحاظ کردن رویدادهای پیش روی تیم ملی و همچنین لژیونر بودن برخی بازیکنان، از اویل دی اقدام به برگزاری این دوره مسابقات کند.

به گفته مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز ترکیب تیم های شرکت کننده در این فصل در روز قرعه کشی نهایی می شود اگرچه تا به امروز حضور ۷ تیم در مسابقات قطعی است از جمله فینالیست های فصل قبل و همچنین یک تیم قدیمی که بعد از مدت ها و در پیِ رایزنی های فدراسیون تصمیم به بازگشت گرفته است.

او همچنین تاکید دارد که تلاش سازمان لیگ، بستن پرونده مسابقات در همین فصل جاری است ضمن اینکه برخلاف برنامه مورنظر، شیوه برگزاری مسابقات هم مانند همیشه است.

داریوش ضرغام پور رئیس سازمان لیگ تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور نمایندگان تیم ها در روز قرعه کشی ملاک ما برای نهایی کردن حضورشان در فصل جدید مسابقات است اگرچه تا به امروز براساس رایزنی های صورت گرفته و اقدامات انجام شده از سوی تیم ها که شامل پرداخت ورودیه، انعقاد قرارداد با بازیکن و ... می شود، حضور ۷ تیم را قطعی می دانیم.

وی تصریح کرد: پتروشیمی و نفت، قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته همراه با مناطق نفت خیز جنوب، رعد پدافند هوایی، عقاب نهاجا و منطقه آزاد کیش قطعا در لیگ امسال حضور دارند. سپاهان هم به دنبال رایزنی های فدراسیون برای شرکت در این فصل اعلام آمادگی کرده است. این تیم سال های دور در لیگ تنیس روی میز شرکت داشت و حالا بعد از سال ها غیبت به مسابقات باز می گردد.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز در مورد زمان آغاز فصل جدید مسابقات نیز گفت: ملی پوشان تنیس روی میز در ماه های مهر و آبان درگیر رقابت های قهرمانی آسیا و بازی های اسلامی هستند. بعد از آن هم بعضا باید به ترکیب تیم های باشگاهی خود در دیگر کشورها اضافه شوند. بنابراین در نظر گرفتیم مسابقات را از اول دی آغاز کنیم تا بتوانیم از حضور همه بازیکنان بهره ببریم.

ضرغام پور ادامه داد: تصمیم دیگری که برای مسابقات فصل جدید گرفته ایم، این است که پرونده آن را همین امسال ببندیم. معمولا پیگیری رقابت های باشگاهی به سال بعد از آغازِ آن موکول می شد اما در صورت امکان، همین امسال پرونده لیگ سی و چهارم را می بندیم.

وی که پیش از این اعلام کرده بود کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز بعد از چهار سال از برگزاری متمرکز رقابت‌های باشگاهی این رشته، تصمیم به تغییر شیوه برگزاری آن برای فصل جدید گرفته است، گفت: قصدمان این بود برای فصل جدید، شیوه برگزاری مسابقات را از حالت متمرکز به «غیرمتمرکز» تغییر دهیم اما بعد از نظرخواهی از تیم ها، به جمع بندی نرسیدم. آنها به خصوص با در نظرگرفتن مسائل مالی، مخالف این مسئله بودند. بنابراین فصل جدید هم با شیوه همیشگی که طی چهار سال قبل داشتیم، برگزار می شود. اینگونه که تیم های شرکت کننده در سه مرحله و به صورت «متمرکز» دیدارهای رفت و برگشت مقدماتی را برگزار می کردند و دیدارهای نیمه نهایی و فینال هم به صورت متمرکز در یک شهر برگزار می شود.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز همچنین در مورد ورودیه فصل جدید لیگ گفت: سال گذشته ورودیه مسابقات ۱۰۰ میلیون تومان اما برای سال جدید آن را به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داده ایم.