به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات تنیس روی میز لیگ باشگاه های کشور در حالی برگزار می شود که قرار است تیم سپاهان بعد از چند سال وقفه، مجدد در این رقابت ها شرکت داشته باشد. بدین ترتیب این فصل از مسابقات شاهد حضور یک تیم قدیمی است که قصد دارد با در اختیار داشتن بازیکنان ملی پوش و بومی، حضوری قابل توجه در مسابقات داشته باشد.

مهدی تکابی رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان که نقش زیادی در رایزنی های صورت گرفته برای حضور دوباره سپاهان در لیگ برتر داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: چند سال بود که پیگیر این مسئله بودیم. در نهایت با توجه به پتانسیل مدیریت رئیس فدراسیون (مهرداد علی قارداشی) و اعتباری که در جامعه ورزش و کمیته ملی المپیک دارند، حمایت های همه جانبه فدراسیون، رایزنی های نماینده مبارکه در مجلس (زهرا سعیدی) و موافقت دکتر زرندی که خودشان از اهالی تنیس روی میز هستند، صحبت ها و رایزنی ها نتیجه بخش شد. در این زمینه ریاست فدراسیون هم شخصا با دکتر زرندی رایزنی داشتند و در نهایت منجر به قطعی شدن حضور سپاهان شد.

وی ضمن ابراز تشکر از حمایت های صورت گرفته به ویژه از طرف دکتر زرندی و نیکفر (مدیرعامل باشگاه سپاهان) اشاره ای به پیشینه اصفهان در حضور در لیگ تنیس روی میز داشت و یادآور شد: پیش از این باشگاه مقاومت اصفهان به نمایندگی از استان در لیگ حضور داشت. قبل از آن هم شاهد حضور نامی نو و پادما یدک بودیم اما سپاهان برندی متمایز است که حضورش در لیگ تنیس روی میز می تواند بسیار چشمگیر و تاثیرگذار باشد.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان در این زمینه ادامه داد: سپاهان حرفه ای ترین باشگاه را در ایران در اختیار دارد. از حیث سخت افزاری و نرم افزاری، سپاهان یک برند حرفه ای است که از در مورد کار گروهی و مدیریتی هم حرفه ای رفتار می کند. برای بازگشت سپاهان، از طرف فدراسیون و هیئت اصفهان همه تلاشی شد و خوشبختانه به نتیجه هم رسید.

تکابی که عضو هیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز نیز است ضمن تاکید بر تعامل رئیس فدراسیون با هیئت ها و حمایت ها و پشتیبانی لازم از آنها، در مورد ترکیب تیم سپاهان برای آغاز به کار در لیگ برتر توضیح داد و گفت: محمد فرقدانی که تجربه حضور در ترکیب بازیکنان تیم ملی را دارد، هدایت تیم را بر عهده دارد. امیرحسین هدایی و بنیامین فرجی از بازیکنان ملی پوشی هستند که در ترکیب این تیم قرار گرفته اند ضمن اینکه جواد سهرابی از استان مرکزی همراه با میلاد عابدینیان و مبین امیری که دو بازیکن بومی اصفهان هستند هم وارد ترکیب شده اند.

وی با بیان اینکه با هدایی و فرجی قرارداد یکساله منعقد شده است، خاطرنشان کرد: این ملی پوشان در کنار سه بازیکن بومی جذب شده، هسته اصلی تیم را تشکیل می دهند. به تدریج چند بازیکن بومی دیگر هم جذب تیم خواهند شد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز با تاکید بر اینکه هیچ نقش و جایگاهی در تیم سپاهان ندارد و صرفا به عنوان رئیس هیئت نقش حمایتی و پشتیبانی کامل از این تیم برای حضور در لیگ برتر داشته است، در مورد اولویت های سپاهان برای حضور در اولین فصل لیگ برتر توضیح داد.

تکابی گفت: حضور قدرتمند به گونه ای که باعث ارتقای فنی لیگ شود، از مهمترین اولویت ها است. در کل نگاه حرفه ای در اولویت است و اینکه در سایه عملکرد حرفه ای و رفتار مسئولانه، نتایج مطلوب هم حاصل شود.

رئیس هیئت تنیس روی میز اصفهان در پایان ابراز امیدواری کرد که به واسطه حضور سپاهان، دیگر برندهای باشگاهی هم حاضر به تیمداری در لیگ تنیس روی میز شوند.