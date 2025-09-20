به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد که جهانیان نباید از واکنش‌های رژیم صهیونیستی در سایه تداوم جنگ این رژیم علیه غزه و تلاش برای اشغال کرانه باختری بترسند.

وی اضافه کرد: ما نباید از واکنش‌های انتقام جویانه بترسیم. دست کم یک فرصت برای متحد شدن جامعه بین الملل با هدف اعمال فشار بر آنها وجود دارد.

لازم به ذکر است که کابینه رژیم صهیونیستی به تازگی گام‌هایی در راستای الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی در سایه مخالفت‌های سازمان ملل و کشورهای مختلف برداشته است.

این رژیم تهدید کرده که در صورت به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اقدام به الحاق کرانه باختری می‌کند.