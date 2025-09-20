مشارکت ویدئویی «محمود عباس» در نشست مجمع عمومی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اجازه داد به صورت ویدئویی در نشست سالانه این سازمان شرکت کرده و سخنرانی کند.

۱۴۵ عضو این مجمع تصمیم مذکور را تأیید کرده، پنج عضو با آن مخالفت کرده و شش عضو نیز رأی ممتنع دادند.

چندی قبل وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه این کشور تصمیم گرفته است که ویزای اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین را پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کند.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: ما تصمیم گرفته‌ایم که ویزای اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین و سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) را پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کنیم.

این بیانیه می‌افزاید: تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی‌بخش فلسطین باید به طور مداوم تروریسم از جمله حمله ۷ اکتبر را محکوم کنند. آنها همچنین باید کارزار خود را برای پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی از جمله مراجعه به دادگاه کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری متوقف کنند.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز با ذوق زدگی نسبت به این تصمیم از آمریکا تشکر کرد.