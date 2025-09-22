  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۲:۴۸

گوترش: هیچ توجیهی برای مجازات جمعی مردم فلسطین وجود ندارد

دبیرکل سازمان ملل متحد با اعتراض نسبت به نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه گفت که هیچ توجیهی برای مجازات جمعی مردم فلسطین وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در کنفرانس دو دولتی به ریاست فرانسه و عربستان در نیویورک گفت: هیچ توجیهی برای آنچه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رخ داد وجود ندارد و همچنین هیچ توجیهی برای مجازات جمعی مردم فلسطین نیست. خواستار توقف فوری و دائمی آتش‌بس در نوار غزه هستیم.

وی افزود: هیچ توجیهی برای آنچه در کرانه باختری رخ می‌دهد و برای ادامه احداث شهرک‌ها وجود ندارد. باید پیش از آنکه دیر شود، تعهد خود را به راه‌حل دو دولتی بار دیگر اعلام کنیم.

گوترش گفت: کسانی که مسیر راه‌حل دو دولتی را مانع می‌شوند باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهند: جایگزین این راه حل چیست؟ تشکیل دولت فلسطینی پاداش نیست، بلکه یک حق است.

وی ادامه داد: بدون راه‌حل دو دولتی، صلحی در خاورمیانه وجود نخواهد داشت. راه‌حل دو دولتی با حقوق بین‌الملل سازگار است و از حمایت جامعه بین‌المللی و مجمع عمومی برخوردار است.

گوترش تصریح کرد: تحقق راه‌حل دو دولتی نیازمند تصمیم‌های دشوار و رهبری شجاعانه از سوی همه طرف‌هاست.

