به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، مقامات مصری خود را برای سناریوهای مختلف در سایه تداوم جنگ علیه غزه و احتمال اقدام رژیم صهیونیستی برای بیرون کردن ساکنان این باریکه از سرزمین خود در کنار حمله احتمالی تل آویو به خاک این کشور آماده کرده‌اند.

در این گزارش به نقل از یک مسئول نظامی بلند پایه مصر آمده است، نظامیان مصری همزمان که خود را برای این احتمال آماده می‌کنند به هیچ عنوان به سمت هیچ فلسطینی شلیک نخواهند کرد بلکه طی ۷۲ ساعت در مناطق مورد نظر مستقر می‌شوند و تعداد نیروها و تجهیزات نظامی سنگین خود را در صحرای سینا افزایش خواهند داد.

در این گزارش تاکید شده است، مصر تلاش دارد از طریق نشان دادن قوای نظامی خود و استقرار تجهیزات سنگین در نوار مرزی با فلسطین اشغالی، مانع اقدامات رژیم صهیونیستی برای بیرون کردن فلسطینی‌ها از نوار غزه شود.

پیش از این نیز منابع عبری زبان نسبت به احتمال وقوع درگیری میان رژیم صهیونیستی و مصر هشدار داده بودند.