تصادف منجر به فوت در بزرگراه شهید زین الدین تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: حوالی ساعت ۰۱:۳۰ بامداد شنبه یک فقره تصادف منجر به فوت در بزرگراه شهید زین الدین مسیر غرب به شرق هنگام به وقوع پیوست.
وی در ادامه افزود: طبق بررسی کارشناسان راهنمایی و رانندگی، پس از حضور در محل حادثه مشخص شد که یک دستگاه سواری بی ام و به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده ای که قصد تردد غیر مجاز و به صورت عرضی از این معبر را داشت برخورد میکند، متأسفانه شدت ضربه و جراحات وارده به حدی بوده که عابر پیاده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد.
سرهنگ جوانبخت ضمن ابراز تأسف از وقوع اینگونه حوادث، به شهروندان توصیه کرد از عبور عرضی و غیرمجاز از بزرگراهها جداً خودداری کنند. استفاده از پلهای هوایی عابر پیاده و مسیرهای مجاز، ضامن حفظ جان و سلامت شماست. بیتوجهی به قوانین عبور و مرور، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
