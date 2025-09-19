وقوع ۸ فقره تصادف منجر به فوت در هفته پایانی شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی زینی وند رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در روز یکشنبه مورخ ۲۳ شهریور ماه، حوالی ساعت ۲۰:۴۰ در موقعیت بزرگراه علامه عسگری مسیر شرق به غرب نرسیده به آزاد راه خلیج فارس یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۷ به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده ای که قصد تردد غیر مجاز و به صورت عرضی از این بزرگراه را داشته برخورد کرده که متأسفانه در پی این حادثه عابر پیاده خانم در صحنه تصادف به علت شدت ضربه و جراحات وارده جان خود را از دست داد.

به گفته وی دومین حادثه در روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه در ساعت ۱۹:۳۰ در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان روبروی شهرک شهید بروجردی رخ داد که در آن یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده ای که در حال تردد غیر مجاز از این معبر بوده برخورد کرده که در پی این اتفاق عابر پیاده (آقایی حدود ۴۰ ساله) در اثر شدت جراحات وارده در دم فوت شد.

رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: دیگر تصادف رخ داده در پایتخت حوالی ساعت ۱۰:۱۰ صبح چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه در داخل تونل امیرکبیر اتفاق افتاد.

وی در تشریح این حادثه عنوان کرد: در این سانحه یک دستگاه موتورسیکلت که به صورت خلاف جهت از سمت بزرگراه امام علی (ع) وارد تونل شده بود به صورت شاخ به شاخ با یک دستگاه موتور دیگر که در جهت موافق و مجاز در حال تردد بوده برخورد کرده که در پی این تصادف، راننده یکی از موتورها در دم فوت شد و راننده دیگر بشدت مجروح و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ زینی وند همچنین از وقوع ۲ فقره تصادف فوتی در روز پنج شنبه ۲۷ شهریور ماه خبر داد و گفت: اولین حادثه در ساعت ۰۵:۲۵ بامداد، در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید بابایی بعد از پل امام علی (ع) رخ داد که در آن یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه واژگون شد و در پی این اتفاق راننده جوان حدود ۲۵ ساله در اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

وی ادامه داد: دومین تصادف فوتی روز پنج شنبه حوالی ساعت ۰۵:۴۵ بامداد در خیابان دماوند به شرق بعد از پل خاقانی اتفاق افتاد که در آن یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۰۸ به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده (آقایی حدود ۸۰ ساله) برخورد کرده که در اثر این حادثه عابر پیاده در دم جان خود را از دست داد.

سرهنگ زینی وند در ادامه گفت: متأسفانه در بامداد روز جمعه مورخ ۲۸ شهریور ماه شاهد وقوع ۳ فقره تصادف فوتی بوده‌ایم بدین ترتیب که تصادف اول حوالی ساعت ۰۰:۴۴ بامداد در انتهای غربی بزرگراه شهید خرازی نبش خروجی قبل از پمپ بنزین غدیر یک دستگاه سواری به علت حرکت با دنده عقب با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرده که در پی این اتفاق، راننده موتور در دم فوت شد.

وی بیان داشت: دیگر تصادف فوتی بامداد روز جمعه در ساعت ۰۴:۱۰ بامداد در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید هاشمی محدوده پل امام علی (ع) رخ داد که در آن یک دستگاه سواری با عابر پیاده خانم برخورد می‌کند که متأسفانه عابر پیاده در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان باخت.

سرهنگ زینی وند بیان داشت: آخرین تصادف نیز بامداد روز جمعه ساعت ۰۴:۴۵ در شهر ری، خیابان شهید غیوری یک دستگاه موتور سیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده که در پی این حادثه راننده ۳۸ ساله آنکه فاقد کلاه ایمنی بوده به علت شدت ضربه به سر جان خود را از دست داد.

سرهنگ زینی وند در پایان خاطر نشان کرد: از آنجایی که آسیب پذیرترین کاربر ترافیکی، عابران پیاده و در رتبه بعدی موتورسیکلت سواران هستند و همچنین در بین تخلفاتی که ضریب و احتمال فوت این دو دسته از کاربران ترافیکی را در تصادفات بالا می‌برد عبور غیر ایمن عابران از عرض بزرگراه‌ها و حرکت خلاف جهت موتورسیکلت سواران در معابر است، بر این اساس به جهت حفظ جان و مال شهروندان گرامی به آنها توصیه اکید می‌شود که در نقش هر کدام از این دو نوع کاربر ترافیکی قرار گرفتند به قوانین و مقررات احترام بگذارند و از ارتکاب به این دو تخلف حادثه ساز قویاً اجتناب کنند.