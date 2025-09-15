  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

برخورد مرگبار پژو ۲۰۷ با عابر پیاده در بزرگراه علامه عسگری

رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در بزرگراه علامه عسگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی زینی وند رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت حوالی ساعت ۲۰:۴۰ یکشنبه در موقعیت بزرگراه علامه عسگری مسیر شرق به غرب نرسیده به آزادراه خلیج فارس خبر داد.

وی در تشریح این حادثه افزود: یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۷ به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده ای که قصد تردد غیر مجاز و به صورت عرضی از این بزرگراه را داشته برخورد کرده که متأسفانه در پی این حادثه عابر پیاده خانم در صحنه تصادف به علت شدت ضربه و جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سرهنگ زینی وند در پایان گفت: عدم توجه به جلو در رانندگی یکی از عوامل اصلی وقوع تصادفات در معابر شهری و بزرگراهی است. رانندگان باید همواره با دقت بیشتری رانندگی کنند و به عابرین پیاده و موانع احتمالی در مسیر توجه کافی داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم رعایت مقررات عبور و مرور توسط عابرین پیاده و افزایش آگاهی عمومی در خصوص خطرات عبور غیر مجاز از بزرگراه‌ها تاکید کرد.

