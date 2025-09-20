درخشش ورزشکاران استان سمنان در مسابقات کاراته کشوری

محمد جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تیم کاراته شهید میلاد ملک نماینده استان سمنان در مسابقات کشوری کاراته سبک کوبه اوزاکا درخشش خوبی داشت، تاکید کرد: ورزشکاران نونهال و نوجوان شاهرودی در این رقابت‌ها توانتند عناوین مهمی را کسب کنند.

وی با بیان اینکه در رقابت‌های کومیته ابوالفضل منصوری مقام دوم، کیانمهر اردیانی مقام سوم را کسب کرد و در کاتا مقام دوم و معین اصغری برنز گرفت، افزود: امیرمهدی جمعه توانست در این رقابت‌ها مقام سوم، متین آجودانی مقام دوم، امیرحسین ظلی مقام دوم و سجاد ابراهیمی مقام اول را کسب کند.

رئیس ورزش و جوانان شاهرود از کسب مدال طلا تو امیرعباس علیمحمدی در کاتا خبر داد و ابراز کرد: مهراد شاه‌حسینی در کاتا مقام دوم، ابوالفضل مهاجر مقام دوم و مهراد شاه‌حسینی مقام سوم را کسب کردند.

جلالی با بیان اینکه در این رقابت‌ها همچنین در بخش کومیته امیرحسین بردبار مقام دوم، طاها اصغری مقام اول، امیرعباس علیمحمدی مقام دوم و محمدهاتف عامری مقام دوم را کسب کردند، گفت: ابوالفضل فرامرزی مقام سوم، محمدامین بردبار مقام اول و دانیال محمد خانی مقام سوم را کسب کردند.

وی افزود: تیم استان سمنان به نام شهید میلاد ملک از شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی علیه ایران اسلامی و اهل شهرستان شاهرود مزین بود.

رئیس ورزش و جوانان شاهرود همچنین در خاتمه صحبت‌های خود از افتخار آفرینی دو خانم این شهرستان خبر داد و گفت: مدال نقره و برنز کشوری ورزش جوجیتسو بانوان توسط فاطمه فخرانی از شاهرود و کسب مدال برنز کشوری ورزش جوجیتسو بانوان توسط فاطمه گرزینی از شاهرود