تدریس مهدیزاده پیش از لیگ جهانی کاراته

لیگ جهانی کاراته در حالی به میزبانی مالزی برگزار شد که میزبان پیش از این رقابت‌ها برگزاری یک کمپ تمرینی با تدریس قهرمان ایرانی جهان را برنامه ریزی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین و آخرین مرحله از رقابت‌های لیگ جهانی سری A در سال ۲۰۲۵ طی روزهای ۱۱ تا ۱۳ مهرماه به میزبانی مالزی در کوالالامپور برگزار می‌شود. میزبان این مسابقات یک کمپ بین المللی را در روزهای منتهی به این رویداد را برنامه ریزی کرده است.

تدریس دوره فوق بر عهده امیر مهدیزاده قهرمانی پرافتخار ایرانی کاراته جهان است. وی چهارشنبه هفته جاری راهی مالزی خواهد شد و به مدت یک هفته موضوعات فنی این کمپ را برعهده خواهد داشت. برای حضور در این کمپ علاوه بر ملی پوشان مالزی، کاراته کاهایی از دیگر کشورها چون اندونزی، هند، سنگاپور و.. نیز حضور دارند.

دو طلا و یک برنز جهان، طلا و نقره بازی‌های آسیایی، نقره بازی‌های جهانی، دو طلا و دو برنز قهرمانی آسیا، دو طلا و نقره لیگ جهانی از جمله افتخارات کاراته کای ۳۶ ساله قمی کشورمان است.

مهدیزاده چند سالی است با تیم ملی آلمان همکاری داشته و در کشورهای مختلفی چون ازبکستان، هند، امارات و حتی ژاپن کمپ‌های تمرینی برگزار کرده است.

