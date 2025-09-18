  1. استانها
  2. قم
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

قم میزبان بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی کاراته کشور شد

قم میزبان بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی کاراته کشور شد

قم – بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور کاراته آقایان در سبک شیتوریو شوبوکان ۲۸ شهریور همزمان با هفته دفاع مقدس در خانه کاراته قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا برخوردار رئیس هیئت کاراته استان قم اظهار کرد: بیست و سومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور آقایان در سبک شیتوریو شوبوکان با یاد و نام هفته دفاع مقدس و در پاسداشت شهدای اقتدار، پرشورتر از دوره‌های گذشته برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت این رقابت‌ها افزود: برترین‌های کاراته ایران در این رویداد مهم حضور خواهند داشت و مسابقات در دو بخش کاتا و کومیته انفرادی و در تمامی رده‌های سنی برگزار خواهد شد.

برخوردار ادامه داد: این رقابت‌ها روز ۲۸ شهریور در خانه کاراته استان قم برگزار می‌شود و صحنه‌ای برای جدال تکنیک و قدرت کاراته‌کاهای سراسر کشور خواهد بود.

رئیس هیئت کاراته استان قم در پایان خاطرنشان کرد: میزبانی این دوره از مسابقات برای استان قم مایه مباهات است و مسئولیتی بزرگ بر دوش جامعه کاراته استان قرار می‌دهد.

کد خبر 6593613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها