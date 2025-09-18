قم میزبان بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی کاراته کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا برخوردار رئیس هیئت کاراته استان قم اظهار کرد: بیست و سومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور آقایان در سبک شیتوریو شوبوکان با یاد و نام هفته دفاع مقدس و در پاسداشت شهدای اقتدار، پرشورتر از دوره‌های گذشته برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت این رقابت‌ها افزود: برترین‌های کاراته ایران در این رویداد مهم حضور خواهند داشت و مسابقات در دو بخش کاتا و کومیته انفرادی و در تمامی رده‌های سنی برگزار خواهد شد.

برخوردار ادامه داد: این رقابت‌ها روز ۲۸ شهریور در خانه کاراته استان قم برگزار می‌شود و صحنه‌ای برای جدال تکنیک و قدرت کاراته‌کاهای سراسر کشور خواهد بود.

رئیس هیئت کاراته استان قم در پایان خاطرنشان کرد: میزبانی این دوره از مسابقات برای استان قم مایه مباهات است و مسئولیتی بزرگ بر دوش جامعه کاراته استان قرار می‌دهد.