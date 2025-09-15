برگزاری چهارمین دور مسابقات قهرمانی کاراته در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، دور چهارم مسابقات قهرمانی کاراته بانوان و آقایان سبک کیوکوشین KWF چهارمحال و بختیاری در دو بخش کاتا و کومیته و با حضور هنرجویان و داوران رسمی این سبک در استان به میزبانی شهرستان فارسان برگزار شد.

در این دوره از مسابقات نزدیک به ۴۰۰ کیوکوشین‌کار به رقابت پرداختند و نفرات برتر این مسابقات جهت حضور در مسابقات قهرمانی کشور معرفی و اعزام خواهند شد.

همچنین تیم شهرستان فارسان با کسب بیشترین عنوان قهرمانی هم در بخش بانوان و هم آقایان توانست مقام اول استان در این مسابقات را کسب کنند.