۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

تامین آب پایدار برای ۴ روستای بهاباد

بهاباد- مدیر امور آبفای شهرستان بهاباد از تامین آب پایدار برای ۴ روستای بهاباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان لطفی گفت: عملیات تعویض پمپ و کابل چاه آب شرب روستای بنستان با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی شرکت آبفا انجام شد.

مدیر امور آبفای شهرستان بهاباد افزود: این چاه با دبی ۹ لیتر بر ثانیه، منبع اصلی تأمین آب روستاهای بنستان، کویجان، آشترک و سرکازه است که در مجموع جمعیتی بالغ بر هزار و ۵۰۰ نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مدیر امور آبفای بهاباد با اشاره به علت اجرای عملیات گفت: به دلیل سوختگی الکترو پمپ، تأمین آب روستاها با مشکل مواجه شده بود که با تلاش نیروهای فنی آبفا در کوتاه‌ترین زمان برطرف شد. لطفی ازهمکاری صمیمانه مردم در مصرف بهینه آب قدردانی کرد و خواستار تداوم مشارکت شهروندان در مدیریت این منبع حیاتی شد.

