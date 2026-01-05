احمد سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع شکستگی در خط انتقال آب روستای نگره به خدامروت اظهار کرد: بر اثر فعالیت ادوات کشاورزی، این خط دچار آسیب و موجب قطع آب شرب شد که بلافاصله پس از اطلاع اهالی، نیروهای اتفاقات آبفا در محل حاضر شدند و عملیات تعمیر در سریع‌ترین زمان ممکن به انجام رسید.

وی افزود: با اجرای این عملیات، از هدررفت حدود ۲ لیتر بر ثانیه آب شرب جلوگیری و جریان آب در این روستاها به شرایط پایدار بازگردانده شد.

مدیر امور آبفای ثلاث‌باباجانی در ادامه به رفع شکستگی شبکه توزیع آب روستای شیخ صالح اشاره کرد و گفت: در پی بارش‌های اخیر و ایجاد آسیب در شبکه، نیروهای عملیاتی آبفا علیرغم شرایط نامساعد جوی و بارندگی، بدون بهره‌گیری از بیل مکانیکی و تنها با حفاری دستی در مسیرهای آسفالته و زمین سخت، موفق به ترمیم شبکه شدند که این اقدام نیز مانع هدررفت حدود ۲ لیتر بر ثانیه آب شرب شد.

سلیمانی همچنین از شناسایی و رفع شکستگی خط انتقال آب روستای میرهومر در محدوده گردنه قجر خبر داد و بیان کرد: به دنبال کاهش دبی آب شهر ثلاث‌باباجانی، پایش کامل مسیر خط انتقال از ایستگاه میرهومر تا گردنه قجر در دستور کار قرار گرفت که پس از شناسایی محل آسیب‌دیدگی، عملیات ترمیم بلافاصله آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت تأمین آب پایدار برای شهروندان، تیم‌های عملیاتی حتی در روز تعطیل به محل اعزام شدند و این تعمیرات بدون وقفه انجام گرفت که در نتیجه آن، از هدررفت حدود ۳ لیتر بر ثانیه آب شرب پیشگیری شد.

مدیر امور آبفای ثلاث‌باباجانی در پایان، این اقدامات را نشانه تعهد، مسئولیت‌پذیری و تلاش مستمر کارکنان آبفا در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و تأمین پایدار آب شرب روستاها و شهرهای منطقه دانست.