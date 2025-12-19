چاه آب شرب سرکران پاوه پس از رفع نقص دوباره وارد مدار شد

عدنان نادرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال سوختگی پمپ شناور چاه اصلی آب شرب سرکران و بروز افت فشار و قطعی آب در شهرک چورژی، عملیات فنی برای رفع مشکل در دستور کار فوری امور آبفای پاوه قرار گرفت.
وی افزود: با وجود دشواریهای فراوان از جمله صعبالعبور بودن مسیر دسترسی، محدودیت تردد جرثقیل و تجهیزات سنگین و همچنین شرایط نامساعد جوی شامل بارندگی، وزش باد و سرمای شدید، تیمهای اجرایی با تلاش شبانهروزی موفق به تجهیز و راهاندازی مجدد این چاه شدند.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان پاوه تصریح کرد: پس از خارج کردن پمپ آسیبدیده و نصب پمپ جدید به همراه تجهیزات جانبی و رعایت کامل استانداردهای فنی و ایمنی، چاه سرکران مجدداً وارد مدار بهرهبرداری شد.
نادرپور ادامه داد: با راهاندازی این چاه، فشار شبکه آبرسانی در محلههای پشت پست برق و آرامگاه چورژی بهتدریج به وضعیت پایدار بازگشته است.
وی ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت مشکلات ایجادشده در زمان اجرای عملیات، از صبوری و همکاری مردم قدردانی کرد و گفت: همراهی مشترکان نقش مهمی در تسریع روند رفع این مشکل داشت.
مدیر آبفای پاوه در پایان از حمایتهای مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، پیگیریهای نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان پاوه و تلاش بیوقفه کارکنان امور آبفای پاوه بهویژه نیروهای واحد بهرهبرداری آب تقدیر و تشکر کرد.
