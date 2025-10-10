  1. استانها
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

راهپیمایی بشارت نصر در بهاباد برگزار شد

بهاباد - راهپیمایی بشارت نصر درحمایت از مردم غزه در بهاباد پس از اقامه نماز جمعه برگزار شد.

