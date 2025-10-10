https://mehrnews.com/x39ggB ۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰ کد خبر 6617772 استانها یزد استانها یزد ۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰ راهپیمایی بشارت نصر در بهاباد برگزار شد بهاباد - راهپیمایی بشارت نصر درحمایت از مردم غزه در بهاباد پس از اقامه نماز جمعه برگزار شد. دریافت 18 MB کد خبر 6617772 کپی شد مطالب مرتبط لزوم تکمیل سریعتر گلزار شهدای بهاباد/ انتظار برای تکمیل پروژه 10 ساله شد تامین آب پایدار برای ۴ روستای بهاباد فریاد انزجار آذری ها از رژیم غاصب اسراییل در راهپیمایی «بشارت نصر» جشنواره «بِه» در بهاباد مظفری: اختلاف در شورای شهر نباید به نزاع و دو دستگی تبدیل شود برچسبها یزد بشارت نصر بهاباد
