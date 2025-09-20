طراحی حسگر مورد نیاز قطارهای برقی پرسرعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی علم ایران (INSF)، «طراحی بهینه و ساخت ریزالور سینوسی رلوکتانس متغیر» طرح پژوهشی زهرا نصیری قیداری استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف است که با حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام داده است.
نصیری قیداری با مدرک دکتری تخصصی طراحی و ساخت ماشینهای الکتریکی از دانشگاه تهران درباره این طرح توضیح داد: حسگرهای موقعیت، نقش تعیینکنندهای در کنترل حلقه بسته ماشینهای الکتریکی دارند. اگرچه روشهای کنترل پیشرفته در ماشینهای الکتریکی بهصورت بدون سنسور نیز طرفداران زیادی دارد؛ اما همچنان در بسیاری از کاربردها کنترل با حسگر ترجیح داده میشود.
وی ادامه داد: در ماشینهای گردان، موقعیت زاویهای و در ماشینهای خطی، موقعیت مکانی راستای محور از پارامترهای مهم کنترلی هستند که برای تعیین آنها حسگرهای بسیاری در صنعت معرفی شدهاند. مرسومترین این حسگرها، انکدرهای نوری، ترانسفورماتورهای تفاضلی و حسگرهای اثر هال و ریزالورها هستند البته در محیطهای با آلودگی زیاد که تغییرات دما و ارتعاش زیاد است، ریزالورها ترجیح داده میشوند.
این محقق و پژوهشگر در ادامه بیان کرد: اکثر پژوهشهای انجام شده بر ریزالورها مربوط به ریزالورهای گردان بوده و بر ریزالورهای خطی پژوهشهای کمتری انجام شده است. در این طرح هدف ارائه طرحی جدید برای یک ریزالور خطی رلوکتانس متغیر از نوع سطح مقطع سینوسی بودهاست.
نصیری قیداری در پایان خاطر نشان کرد: هر جا موتور خطی وجود داشته باشد این حسگر، مورد نیاز خواهد بود. اما با توجه به تمرکز این طرح روی سرعت زیاد، قطارهای برقی پرسرعت نمونه خوبی برای کاربرد این ریزالور خواهند بود.
نظر شما