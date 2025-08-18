حمایت از پژوهشگران پسادکتری با پرداخت هزینه زندگی ۶ ماهه در اتریش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این فراخوان از حداکثر سه پژوهشگر پسادکتری که به صورت مشترک توسط INSF و IIASA تأیید شوند، حمایت خواهد کرد. مهلت ارسال پروپوزالها از تاریخ ۲۶ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ تعیین شده است.
هر دوره پسادکتری ۱۲ ماهه خواهد بود و در صورت توافق INSF و IIASA، امکان تمدید برای ۱۲ ماه دیگر نیز وجود دارد. پژوهشگران باید زمان خود را به طور مساوی میان ایران و مؤسسه IIASA تقسیم کنند. هر دوره پسادکتری مستلزم داشتن یک سرپرست در ایران و حداقل یک سرپرست در مؤسسه IIASA است و انتظار میرود پژوهشگر تعاملی مستمر با هر دو استاد سرپرست داشته باشد. برگزاری جلسه مجازی میان پژوهشگر و سرپرستان ایرانی و IIASA برای طراحی مشترک طرح پژوهشی الزامی است.
این حمایت به اتباع ایرانی که مدرک دکتری خود را از دانشگاهها یا مؤسسات تحقیقاتی ایران دریافت کردهاند، از توانمندی پژوهشی بالایی برخوردارند و در ابتدای دوران حرفهای پژوهشی خود هستند، ارائه میشود. حداکثر پنج سال از زمان فارغالتحصیلی متقاضی در مقطع دکتری تا زمان ارسال پروپوزال نباید گذشته باشد. همچنین، اعضای هیئتعلمی یا افرادی که در فرآیند جذب هیئتعلمی قرار دارند، واجد شرایط شرکت در این فراخوان نیستند. متقاضیان باید پیش از هر اقدامی، برنامههای پژوهشی مؤسسه IIASA را بررسی کرده و گروه پژوهشی مورد نظر خود را شناسایی کنند؛ لازم به ذکر است که مؤسسه IIASA فاقد تسهیلات آزمایشگاهی است.
پژوهشگران برگزیده از حمایتهای مالی قابل توجهی برخوردار خواهند شد. این حمایتها شامل حقوق پسادکتری برای مدت ۱۲ ماه مطابق با تعرفه مصوب شورای علمی و هزینههای اجرایی طرح است. هزینه اجرای طرح شامل هزینه زندگی در اتریش برای شش ماه (معادل ریالی ۱۲۰۰۰ یورو که مبلغ دقیق آن توسط کمیته بینالملل تعیین میشود) و هزینه بلیط هواپیمای کلاس اکونومی (تهران به وین و بالعکس) است.
همچنین، حقالزحمه سرپرست طرح مطابق با تعرفه مصوب شورای علمی پرداخت میشود و هزینه سفر کوتاه (حداکثر ۶ روزه) به اتریش برای سرپرست طرح تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان (پس از تأیید کمیته بینالملل) فراهم خواهد شد.
فرآیند ارسال پروپوزال در دو مرحله انجام میشود تا ارتباط پژوهشگران ایرانی با اعضای هیئتعلمی IIASA تسریع یابد. در مرحله اول، متقاضیان باید فرم تکمیلشده پروپوزال خود را در سامانه مدیریت پژوهش بنیاد ملی علم ایران ثبت کنند. پس از ارزیابی پروپوزالها در کمیته تخصصی نگرش سیستمی بنیاد، در مرحله دوم، اعضای هیئتعلمی مؤسسه IIASA به متقاضیان معرفی میشوند. متقاضی پس از مکاتبه و دریافت نامه علاقهمندی به همکاری از عضو هیئتعلمی IIASA، این نامه را در سامانه بارگذاری میکند و پس از آن پروپوزالها وارد فرآیند داوری نهایی میشوند.
تمامی مدارک ارسالی شامل فرم پروپوزال و برنامه زمانی، رزومه متقاضی (حداکثر ۴ صفحه) و دو توصیهنامه (ترجیحاً از استاد راهنمای دوره دکتری) باید به زبان انگلیسی تهیه و بارگذاری شوند.
متقاضیان جهت ثبتنام و ارسال درخواست میتوانند به سامانه مدیریت پژوهش (کایپر) مراجعه و از طریق بخش متقاضیان/پژوهشگران اقدام کنند. در صورت بروز هرگونه سؤال، متقاضیان میتوانند از طریق پروفایل خود در سامانه، برای واحد کمیته نگرش سیستمی (خانم دکتر اسما میرزایی) تیکت ارسال کنند.
