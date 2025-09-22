به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، رامین حسینی، دکترای ژنتیک گیاهی از دانشگاه ناتینگهام انگلستان، مجری این طرح پژوهشی،درباره این طرح توضیح داد: rhbFGF عضوی کلیدی از خانواده فاکتورهای رشد فیبروبلاستی است و کاربردهای درمانی گسترده‌ای در پزشکی مدرن ایفا می‌کند. این پروتئین در فرآیندهای حیاتی چون پیوند بافت، ترمیم زخم، درمان بیماری‌های قلبی عروقی، بازسازی سلول‌های عصبی و حتی محافظت از مغز در برابر آسیب‌های ناشی از بیماری آسم نقش دارد.

وی افزود: همچنین از این فاکتور برای جلوگیری از تمایز سلول‌های بنیادی و ابقای آن‌ها در حالت تمایز نیافته در کشت سلول‌های بنیادی استفاده می‌شود. با توجه به ارزش‌های بالینی و تحقیقاتی گسترده فاکتور رشد فیبروبلاستی بازی انسانی و عدم تولید این فاکتور رشد و از سوی دیگر کارامدی، ایمنی به لحاظ عاری بودن از پاتوژن‌های انسانی و اندوتوکسین‌های باکتریایی و کم‌هزینه بودن تولید پروتئین‌های نوترکیب در کشت سوسپانسیون سلولی گیاهان تراریخته، در این تحقیق تولید این فاکتور رشد در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه برنج تراریخته هدفگیری شد.

حسینی در پایان خاطر نشان کرد: نتایج این پژوهش در زمینه کشت سلول‌های بنیادی، در صنایع آرایشی بهداشتی و در درمان‌های بالینی کاربردهای فراوانی خواهد داشت