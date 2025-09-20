برد پرگل تیم ملی فوتسال مقابل بنگلادش در مقدماتی جام ملت های آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتسال ایران و بنگلادش از ساعت ۱۱:۳۰ امروز شنبه در نخستین بازی مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا برگزار شد که این بازی با نتیجه ۱۲ بر صفر به پایان رسید.

ایران این دیدار را با ترکیب مهدی رستمی‌ها، امیرحسین غلامی، محمدحسین بازیار، حسین طیبی و مهدی کریمی به عنوان بازیکنان شروع کننده آغاز کرد و علیرغم لرزاندن تیرک دروازه حریف و حملات بسیار پرتعداد برای به ثمر رساندن نخستین گل نزدیک به ۸ دقیقه صبر کرد تا اینکه حسین سبزی بازیکن شماره ۴ با ضربه‌ای دقیق و غیرقابل مهار قفل دروازه بنگلادش را باز و راه را برای گلزنی بیشتر هموار کرد.

حسین طیبی (۲ گل)، محمدحسین بازیار، مسعود یوسف و بهروز عظیمی پنج بار دیگر گلزنی کردند تا ایران با نتیجه ۶-۰ نیمه اول را به سود خود خاتمه دهد.

نیمه دوم این دیدار که با تعویض‌های پرتعداد همراه بود با گلزنی محمدحسین بازیار و چند شلیک به تیر دروازه آغاز شد. در ادامه علی خلیلوند و سعید مومنی دروازه‌بان ایرانی با شلیک‌های مهارنشدنی برای ایران گلزنی کردند.

در ادامه حسین طیبی، مهدی کریمی و امیرحسین غلامی موفق به گلزنی شدند تا ایران با نتیجه ۱۲-۰ نخستین حریف را از پیش رو بردارد.

تیم ملی فوتسال روز دوشنبه ساعت ۱۱:۳۰ در مجموعه ورزشی سرپوشیده سوپا مقابل امارات متحده عربی صف‌آرایی خواهد کرد.